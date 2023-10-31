حسن طلب: أهدى فوزى بجائزة العويس لروح زوجتى وشهداء فلسطين

MENAFN - Youm7) قال الشاعر الكبير حسن طلب ، تعقيبًا على فوزه بجائزة العويس 2023، إنه يهدى الجائزة إلى روح زوجته ورفيقة دربه السيدة سوسن عبد الحكم، التى ارتقت روحها إلى بارئها منذ عام بالتمام بعد رحلة معاناة طويلة وشاقة مع المرض الخبيث داعيا الله أن يحتسبها من الشهداء، كما أهدى الجائزة إلى أرواح سائر شهدائنا الأبرار فى فلسطين الشقيقة.

وتابع الشاعر الكبير حسن طلب، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن تاريخ هذه الجائزة يجعلها فى قمة الجوائز العربية الرفيعة، لأن الذين حصلوا عليها من قبل جديرون كلهم باستحقاقها، فهناك جوائز عربية كثيرة ربما تكون موفقة أحيانًا فى الاختيار، فتذهب إلى من يستحقها من مصر وسائر البلدان العربية، إلا أنها فى دورات أخرى لا تكون كذلك، لكن جائزة العويس تنفرد بالمحافظة على سمعتها الطيبة، بحيث لا تذهب إلا إلى مستحقيها.

وأضاف الشاعر الكبير حسن طلب، أننى فى الحقيقة كنت قد رشحت لنيل تلك الجائزة خلال الدورات السابقة عن طريق أكثر من جهة ترشيح، وأذكر أننى فى إحدى الدورات التى كنت قد رشحت لنيلها فاز بها الشاعر السورى محمد الماغوط، وهو ما أسعدنى فعلا، فهنأته لأنه كان جديرًا بالحصول على هذه الجائزة الكبرى، وقد تكرر هذا الأمر كثيرًا، وهو مما يحسب للقائمين على الجائزة لأن العبرة فى النهاية تتمثل فى ذهاب الجائزة إلى من يستحقها فعلًا"، وفى مختتم تصريحه قال: "أشكر القائمين على هذه الجائزة ذات المنزلة المتفردة فى حياتنا الثقافية، وأتمنى أن تظل جائزة العويس وجهًا مشرفًا للثقافة العربية، وأحد أهم مُحفزات الإبداع العربى، من المحيط إلى الخليج".

ويقول الشاعر الدكتور حسن طلب فى قصيدة له من ديوان: "مواقف أبى على وديوان رسائله وبعض أغنايه"، بعنوان: (موقف يرقى.. رحلة إلى سيناء)، زهى مهداة إلى روح زوجته سوسن رحمها الله





أوقَفَنِى السَّوْسَنُ فى موْقِفِ:

يَبقَى مَن يَهلِكُ عِشقَا!

قــالَ: سأصحبُكَ الآنَ

إلى حيثُ سأُطلِعُكَ

على ما لمْ أُطلِعْ أحَدًا مِن قَبلُ عليهِ..









فلا تَنْبِسْ نُطْقَا!





فأخَذْنا المِيثاقَ. وأَطلَقْنا السَّاقَ.. تَوجَّهْنا شَرْقَا

ومضَيْنا

حتّى لمّا أنْ صرْنا داخِلَ صَحراءَ

يُشابِهُ زِئبَقُها سَيْناءَ

وتحْتَ سَماءٍ يُشبِهُ أَزْرقُها مُهَجَ الشُّهداءِ..









نَظَرْنا.. فكشَفْنا عن أُفُقٍ أُفُقَا

حتّى حينَ عَبرْنا مَجمَعَ: ما بينَ الجَبليْنِ

وصِرْنا فى بَرْزخِ: ما بينَ البَحريْنِ

انحسَرَ بَياضُ الماءِ

عن السَّمَكِ الميِّتِ.. والأشْلاءِ





وعنْ أفئدَةِ الشُّهداءِ..

وكلِّ بَقايا الأسلِحَةِ وأنْصافِ الأعْضاءِ!

فقلتُ: آنَسْتُ هنا: شبَحَ الحرْبِ القادمَةِ..





ورائحَةَ الأعْداءِ!

فقالَ: نعَمْ فهُنا يَبدأُ سُؤدَدُ سيْنَاءَ!







حول حلول ذكرى الشاعر الكبير فؤاد حداد، أكد حسن طلب أنه سعيد لأن إعلان فوزه بالجائزة جاء موافقا لهذه المناسبة العزيزة علينا، كما جاء كذلك متوافقا مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربى طه حسين، رحم الله هذين الرمزين العظيمين.