هودج لنقل العروس ونصوص سحرية لجلب الزبائن ومنع الحسد بالمتحف القبطى.. صور

MENAFN - Youm7) المتحف القبطى .. من أهم المتاحف التى تقع فى مصر، وبالتحديد بمنطقة مصر القديمة، والذى يضم مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية المتنوعة، تتبع تاريخ المسيحية فى مصر منذ بداياتها حتى القرن الثامن عشر تقريبًا، فتجد ما يقرب من 16 ألف قطعة أثرية، ومؤخرًا أصدر رئيس الوزراء قرارًأ بأن يعتبر مبنى المتحف أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وخلال السطور المقبلة نستعرض مجموعة من تلك القطع.

هودج من الخشب ومطعم بالعاج

الهودج بالمتحف القبطى







من بين محتويات المتحف القبطى هودج مصنوع من الخشب ومطعم بالعاج، والذى تجده عند دخولك من باب المتحف، إذ يلفت انتباهك صندوق من الخشب يشبه قطع الآثار الإسلامية وهو يطلق عليه هودج.

الهودج داخل المتحف القبطى





وكانت الأثرية سماح عشم، أمين المتحف القبطى،

قد قالت في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الهودج المصنوع من الخشب المطعم بالعاج والصدف والعظم، كان مخصصا لنقل العروس التى تنتمى لعائلة ثرية من بيت والدها إلى بيت زوجها ويعود للقرن الـ 19، وكان يحمل على الجمل قديمًا أو يحمله مجموعة من الناس على أكتافهم، وهو مثل العربة للاحتفال الخاصة بمراسم الزواج آنذاك.





برديات النصوص السحرية

إحدى البرديات





كما تجد في الدول العلوى من المتحف القبطى مجموعة من ورق

البردى مدون عليها نصوص سحرية، وتلك الأعمال السحرية موجودة منذ العصر القديم والذى أمتد إلى فترة العصر القبطى وحتى العصر الإسلامي.

بردية منع الحسد





ويوجد فى المتحف القبطى 3 نصوص، أول نص سحرى لرجل يطالب بعمل سحر لجلب الزبائن إلى محله، والنص مكتوب على لفائف البردى من القرن السادس، كما سنجد بجوار تلك البردية نصين سحريين مكتوبين بلغة قبطية، ونلاحظ وجود العروسة التى نستخدمها إلى الآن فى الأحياء الشعبية والتى يتم وخزها بواسطة الإبرة لحماية الطفل المولود من الحسد، وهذا النصوص تعود للقرن السادس أيضًا.