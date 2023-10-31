5 كتب وروايات عن سيناء.. أرض الفيروز المروية بدماء المصريين

MENAFN - Youm7) سيناء .. أرض الفيروز المروية بدماء رجال الجيش المصرى وأهالى الأرض المقدسة، التى خلدها التاريخ وذكرت فى القرآن الكريم، وفى هذا السياق، نستعرض معا مجموعة من الكتب والروايات التى تناولتها.

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا

استحوذت سيناء على تفكير جمال حمدان واحتلت مكانة بارزة فى كتاباته ومؤلفاته، فأولاها مكانة خاصة بوصفها أهم وأخطر مدخل لمصر على الإطلاق، وبوصفها كذلك وحدة جيوستراتيجية واحدة، لكل جزء منها قيمته الحيوية. وكان قد أشرف على إخراج هذا الكتاب فى شكله الحالى تمهيدًا لنشره، وذلك قبل أن توافيه المنية.

سيناء جمال حمدان





وفى هذا الكتاب ناقش الدكتور جمال حمدان سيناء من جميع جوانبها.. الاستراتيجية والسياسية والجغرافية. وطالب فى نهاية دراسته المتعمقة بأن تكون إعادة تعمير سيناء قطعة رائدة من التخطيط القومى والإقليمي، العمرانى والاستراتيجي, تضع التحدى الحضارى على مستوى التحدى العسكري.

استرداد سيناء

كتاب من إعداد محمود أمين، ويحكى فيه عن الفترة التى سبقت وأعقبت حرب 1973 والفترة التى عاشتها شبه جزيرة سيناء المصرية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

استرداد سيناء محمود أمين





من سيناء إلى الجولان

صادر عن دار الهلال فى طبعة أولى عام 1993 من تأليف جمال حماد وهو لواء انضم إلى حركة الضباط الأحرار وشارك فى الإعداد لثورة يوليو عام 1952، وأصدر عدة كتب عن ثورة يوليو وأسرارها حتى لقب بمؤرخ الثورة، والكتاب يعتبر مرجعا تاريخيا وعسكريا مكونا من عشرة فصول كاملة تضم جميع التفاصيل عن الفترة المهمة التى تزيد على ست سنوات منذ 1967 بأرض سيناء.

من سيناء إلى الجولان جمال حماد





الأبطال.. من صفحات المقاومة الشعبية فى سيناء

صدر الكتاب عام 2012 للكاتب نبيل فاروق، رائد أدب الخيال العلمى والقصص البوليسية فى السنوات الماضية، ومن أجواء الكتاب: "عند الشدائد، يظهر الرجال".. تلك الحكمة القديمة، كانت أوَّل ما قفز إلى ذهنى، وأنا أقرأ، منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، أحد الكتب العديدة، التى ظهرت بعد انتصار أكتوبر 1973م، وكان يحوى بين غلافيه ملخصاً موجزاً، لعدد من العمليات المخابراتية، التى مهَّدت أو ساهمت فى تحقيق الانتصار.

الأبطال.. من صفحات المقاومة الشعبية فى سيناء





أيامها بدأ شغفى بعالم الجاسوسية والمخابرات، ورحت ألتهم فى نهم محتويات الكتاب، وأنتقل من عملية إلى أخرى، والحماس يسرى فى كيانى، ويخفق مع قلبى، وينتقل منه ليغزو كل خلية فى جسدى.

ثم توقَّفت طويلاً أمام عملية بعينها .. عملية، وجدت نفسى أقرأها بعناية أكثر، واهتمام أشد، وأعيد قراءتها مرة.. ومرة.. ومرات.. وفى كل مرة أعيد قراءتها، كان شغفى يتضاعف، وانبهارى يتزايد، وحماسى يبلغ الذروة، ويكاد يخترق قمتها، لينطلق منها إلى عالم بلا حدود.

هذا لأن تلك العملية بالذات، كانت تختلف كثيراً، عن كل ما يحويه الكتاب من عمليات، بذل خلالها رجال المخابرات المصرية، الحربية والعامة ، كل جهدهم، وطاقاتهم، بل وأرواحهم أيضاً؛ فى سبيل تحقيق النصر، وبلوغ الهدف، الذى تصوَّر الكل أنه من رابع المستحيلات".

بنت سيناء

رواية صدرت عام

2008 للروائى محمد التونجى، وتحكى قصة فتى كويتى قدم إلى مصر للدراسة فى جامعة القاهرة، وكيف عاش حياة الشباب بشكل واقعي، كما يعيشه معظم شباب الخليج، وكيف انقلب رأساً على عقب.. إلى شاب وطنى يدافع عن وطنه وأهل وطنه بروح عروبية ضد الغزاة.

بنت سيناء محمد التونجى





ويلتقى هناك بحسناء من سيناء.. أحبها وأحبته، ورآها أمثولة للفتاة العربية الأصيلة التى تحافظ على نفسها، وتحب علمها، وتتباهى بأبيها شيخ القبيلة الذى دوخ إسرائيل فى سيناء.. وبها أسميت عملى "بنت سيناء"، صورتان من بطولات العرب.

والرواية واقعية، بما فى ذلك معظم أحداثها، حتى أسماء بعض أبطالها، غير أننى اضطررت إلى تبديل بعض الأسماء لأنهم ما زالوا أحياء، ولا يصح ذكر أسمائهم صراحة. أما أحداث الحروب، والفواجع.