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شركة برمجيات أمريكية تهدد بمقاضاة ميتا لاستخدام Threads المملوك لها منذ 2012

10/31/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Youm7) تهدد شركة برمجيات مقرها المملكة المتحدة تدعى Threads Software Limited باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta بسبب استخدامها لاسم Threads، وتقوم الشركة التي تقول إنها تمتلك العلامة التجارية "Threads" منذ عام 2012، بإنشاء "مركز رسائل ذكي" يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تتبع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى، وفقا لتقرير انجادجيت.



وتدعي شركة Threads Software Limited أن محامي Meta قاموا بأربع محاولات منفصلة، ​​بدءًا من أبريل 2023، لشراء نطاق "ثريدز دوت اب"
الخاص بشركة البرمجيات، وفي النهاية أغلقوا حساب Facebook الخاص بهم.



وقالت الشركة في بيان: "تم رفض كل عرض ولقد تم التوضيح لـ Meta's Instagram أن النطاق ليس للبيع ، وفى يوليو 2023 أعلنت شركة Meta's Instagram عن منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها“threads” وأزالت Threads Software Limited من منصة Facebook الخاصة بها.



وقالت شركة البرمجيات إنها تمنح ميتا 30 يومًا "للتوقف عن استخدام اسم Threads " وأنها "ستسعى للحصول على أمر قضائي من محاكم المملكة المتحدة
إذا رفضت شركة التواصل الاجتماعي القيام بذلك، وفى بيان، قال جون ياردلي، الرئيس التنفيذى لشركة Threads Software، إنه "لم يكن قرارًا سهلاً" اتخاذ قرار بشأن ميتا ، لكن العمل يواجه الآن تهديدًا خطيرًا من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم.



ولم تستجب ميتا على الفور لطلب التعليق وليس من الواضح مقدار الأموال التي عرضتها Meta على Threads، لكن تصريحات Yardley تقدم نظرة نادرة على نوع المفاوضات الخلفية التي يمكن أن تحدث من أجل تأمين النطاق أو اسم المستخدم المطلوب.



الجدير بالذكر أيضًا أن صانع البرامج لم يكن الشركة الوحيدة التي تستخدم اسم Threads في الوقت الذي أطلقت فيه ميتا منافسها على Twitter، وكان متجر الأزياء بالتجزئة American Threads يتحكم في حساب @Threads على Instagram في وقت إطلاق الخدمة، واستجابت الشركة مازحًا للمعلقين في ذلك الوقت، ونشرت على خدمة Threads الجديدة معلومات عن أشخاص يخلطون بين علامة الملابس التجارية والخدمة المملوكة لشركة Meta، واستخدم ميتا @threadsapp على Instagram وثريدز دوت نت
على Threads، في وقت إطلاق الخدمة.



وبعد شهر، قام حساب Instagram الخاص ببائع التجزئة بتغيير المقابض إلى @americanthreads (و أمريكان ثريدز دوت نت على Threads) دون توضيح، في حين سيطر Meta على مقبض @Threads، ولم يستجب ممثلو العلامة التجارية للملابس على الفور لطلب التعليق، لكن الظروف مشابهة بشكل لافت للنظر لكيفية سيطرة Meta بهدوء على مقبض @Meta على Instagram منذ أكثر من عام.



وفي الوقت الحالي، يبدو أن شركة Threads Software Limited تأمل في تحقيق نتيجة مختلفة ، وعلى مدى السنوات العشر الماضية قمنا باستثمار كبير في اسم ثريدز ولم نرغب في شطب هذا الاستثمار لمجرد أن Meta أعجبت بالاسم الذي صاغناه بالفعل من قبل وذلك لخدمة برامج المراسلة لها،
وبالنسبة لنا فإن تغيير اسم الخدمة ببساطة لتجنب الخلط بينه وبين منتج ميتا، قد يؤدي إلى إعاقة الخدمة بما يكفي لخسارة تلك الريادة التكنولوجية.












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