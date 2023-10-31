تقرير يكشف انخفاض عدد مستخدمين X بعد عام واحد من استحواذ إيلون ماسك

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن انخفاض عدد مستخدمين "X " بعد عام واحد من استحواذ إيلون ماسك، فمنذ أكثر من عام بقليل، اشترى إيلون ماسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكانت الأشهر الـ 12 الماضية بمثابة رحلة مليئة بالتحديات للمنصة، التي تسمى الآن X، ويظهر تقرير عن إحصائيات استخدامها أنها تتجه في الاتجاه الخاطئ، وفقاً لموقع businessinsider.
في الولايات المتحدة، كان استخدام الأشخاص لـ X على أجهزة Android وiOS أقل بنسبة 17.8% على أساس سنوي، استنادًا إلى قياس المستخدمين النشطين شهريًا من شركة تحليلات الويب SameWeb بعنوان "بعد مرور عام على ملكية ماسك، انخفض X
بكل المقاييس، ووفقًا للتقرير، فإن حركة المرور إلى موقع twitter عبر متصفح الويب أقل في الولايات المتحدة بنسبة 11.6% و7% عالميًا على أساس سنوي.
كما انخفض استخدام تطبيق X للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، حيث انخفض بنسبة 12.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات موقع SameWeb، وانخفضت أيضًا تنزيلات تطبيق X بنسبة 38% في جميع أنحاء العالم وانخفضت بنسبة 57% في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023، وفقًا لبيانات من Sensor Tower التي أبلغ عنها موقع Axios.
تعكس تقديرات الاستخدام الأخيرة هذه تقارير Insider السابقة في سبتمبر حول انخفاض استخدام X والتنزيلات منذ استحواذ Musk، وأشارت البيانات الصادرة عن شركة Apptopia لتتبع التطبيقات إلى أن حركة المرور إلى Twitter، كانت أقل بنسبة 10% في جميع أنحاء العالم وأقل بنسبة 15% في الولايات المتحدة في أغسطس 2023 مقارنة ببيانات العام الماضي.
هناك إحصائية واحدة في تقرير موقع SameWeb لشهر أكتوبر والتي من شأنها أن تجعل " ماسك " سعيدًا، حيث تقدر الشركة عدد الزيارات إلى ملفه الشخصي X، كما ارتفعت منشوراته بنسبة 96٪ على أساس سنوي في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، لم تعد قيمة منصة Musk تقريبًا كما كانت عندما اشتراها، على الأقل وفقًا للتقييم الموضح في برنامج أسهم الموظفين الأخير الذي نشرته مجلة Fortune لأول مرة، يقال إن X عرض على الموظفين وحدات أسهم مقيدة بسعر سهم قدره 45 دولارًا، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 19 مليار دولار
أو أقل من 50٪ مما دفعه Musk.
كتبت ياكارينو أن هناك أكثر من 7.8 مليار دقيقة نشطة على X يوميًا، حيث يقضي المستخدم العادي 32 دقيقة على المنصة يوميًا، وقالت أيضًا إن هناك نصف مليار مستخدم شهريًا ومتوسط 1.5 مليون اشتراك يوميًا.
ومع ذلك، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على X بنسبة 16%، وفقًا لبيانات من Sensor Tower التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.
على الرغم من أن العام الأول كان مضطربًا، إلا أن " ماسك " لديه طموحات كبيرة فيما يتعلق بالمنصة، إنه يريد أن يكون X هو "تطبيق كل شيء"، على غرار التطبيق الصيني WeChat.
أفاد كالي هايز من Insider مؤخرًا أن Musk قال في اجتماع شامل إنه يريد جلب ميزة المواعدة إلى X ويريد منصة مواعدة عبر الإنترنت تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، وفي نفس الاجتماع، قال Musk إنه يريد أن يكون الناس قادرين على ذلك استخدم X للخدمات المصرفية والتحويلات المالية بحلول عام 2024، حسبما أفاد موقع The Verge لأول مرة.
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