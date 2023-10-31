تقرير يكشف انخفاض عدد مستخدمين X بعد عام واحد من استحواذ إيلون ماسك

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن انخفاض عدد مستخدمين "X " بعد عام واحد من استحواذ إيلون ماسك، فمنذ أكثر من عام بقليل، اشترى إيلون ماسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكانت الأشهر الـ 12 الماضية بمثابة رحلة مليئة بالتحديات للمنصة، التي تسمى الآن X، ويظهر تقرير عن إحصائيات استخدامها أنها تتجه في الاتجاه الخاطئ، وفقاً لموقع businessinsider.

في الولايات المتحدة، كان استخدام الأشخاص لـ X على أجهزة Android وiOS أقل بنسبة 17.8% على أساس سنوي، استنادًا إلى قياس المستخدمين النشطين شهريًا من شركة تحليلات الويب SameWeb بعنوان "بعد مرور عام على ملكية ماسك، انخفض X

بكل المقاييس، ووفقًا للتقرير، فإن حركة المرور إلى موقع twitter عبر متصفح الويب أقل في الولايات المتحدة بنسبة 11.6% و7% عالميًا على أساس سنوي.

كما انخفض استخدام تطبيق X للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، حيث انخفض بنسبة 12.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات موقع SameWeb، وانخفضت أيضًا تنزيلات تطبيق X بنسبة 38% في جميع أنحاء العالم وانخفضت بنسبة 57% في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023، وفقًا لبيانات من Sensor Tower التي أبلغ عنها موقع Axios.

تعكس تقديرات الاستخدام الأخيرة هذه تقارير Insider السابقة في سبتمبر حول انخفاض استخدام X والتنزيلات منذ استحواذ Musk، وأشارت البيانات الصادرة عن شركة Apptopia لتتبع التطبيقات إلى أن حركة المرور إلى Twitter، كانت أقل بنسبة 10% في جميع أنحاء العالم وأقل بنسبة 15% في الولايات المتحدة في أغسطس 2023 مقارنة ببيانات العام الماضي.

هناك إحصائية واحدة في تقرير موقع SameWeb لشهر أكتوبر والتي من شأنها أن تجعل " ماسك " سعيدًا، حيث تقدر الشركة عدد الزيارات إلى ملفه الشخصي X، كما ارتفعت منشوراته بنسبة 96٪ على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، لم تعد قيمة منصة Musk تقريبًا كما كانت عندما اشتراها، على الأقل وفقًا للتقييم الموضح في برنامج أسهم الموظفين الأخير الذي نشرته مجلة Fortune لأول مرة، يقال إن X عرض على الموظفين وحدات أسهم مقيدة بسعر سهم قدره 45 دولارًا، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 19 مليار دولار

أو أقل من 50٪ مما دفعه Musk.

كتبت ياكارينو أن هناك أكثر من 7.8 مليار دقيقة نشطة على X يوميًا، حيث يقضي المستخدم العادي 32 دقيقة على المنصة يوميًا، وقالت أيضًا إن هناك نصف مليار مستخدم شهريًا ومتوسط 1.5 مليون اشتراك يوميًا.

ومع ذلك، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على X بنسبة 16%، وفقًا لبيانات من Sensor Tower التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

على الرغم من أن العام الأول كان مضطربًا، إلا أن " ماسك " لديه طموحات كبيرة فيما يتعلق بالمنصة، إنه يريد أن يكون X هو "تطبيق كل شيء"، على غرار التطبيق الصيني WeChat.

أفاد كالي هايز من Insider مؤخرًا أن Musk قال في اجتماع شامل إنه يريد جلب ميزة المواعدة إلى X ويريد منصة مواعدة عبر الإنترنت تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، وفي نفس الاجتماع، قال Musk إنه يريد أن يكون الناس قادرين على ذلك استخدم X للخدمات المصرفية والتحويلات المالية بحلول عام 2024، حسبما أفاد موقع The Verge لأول مرة.