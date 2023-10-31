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كندا تحظر استخدام تطبيقات صينية وروسية على الأجهزة الحكومية

10/31/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Youm7) حظرت كندا تطبيقات الشركات الصينية والروسية على الأجهزة المحمولة التي أصدرتها الحكومة، وقالت إن هذه الخطوة ترجع إلى مخاطر الخصوصية والأمان التي تشكلها هذه البرامج، وقد تم الإعلان عن الحظر يوم الاثنين (30 أكتوبر) بعد تقييم أجراه كبير مسؤولي المعلومات في كندا.



ووفقًا لمجلس الخزانة الكندي، الذي يشرف على الإدارة العامة، فإن تطبيق WeChat المملوك لشركة Tencent والتطبيقات التي تقدمها شركة Kaspersky ومقرها موسكو "تمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن".



وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال مجلس الخزانة أيضًا إنه ليس لديه دليل على أن المعلومات الحكومية قد تم اختراقها، ومع ذلك، فإنه يشير بأصابع الاتهام إلى طرق جمع التطبيقات التي توفر وصولاً كبيرًا إلى محتويات الجهاز، ومخاطر استخدامها كانت كبيرة، "واضح."



وقالت: "تم اتخاذ قرار إزالة وحظر تطبيقات WeChat وKaspersky لضمان بقاء شبكات وبيانات حكومة كندا آمنة ومحمية وتتماشى مع نهج شركائنا الدوليين".



وفي نفس السياق قالت وزارة الخارجية الصينية إن كندا أصدرت حظرًا على الشركات الصينية دون أي دليل حقيقي، وأضافت أن الحظر يأتي تحت ستار الحفاظ على أمن البيانات، وهو تعميم نموذجي لمفهوم الأمن القومي، ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين قوله: "نأمل أن يتخلى الجانب الكندي عن التحيزات الأيديولوجية، ويلتزم بمبادئ اقتصاد السوق ويوفر بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية".



وفي الوقت نفسه، قالت كاسبيرسكي إنها فوجئت وخيبة الأمل بالحظر. وأضافت أن القرار اتخذ دون سابق إنذار أو فرصة للشركة لمعالجة مخاوف الحكومة، وقالت الشركة: "نظرًا لعدم وجود دليل أو إجراءات قانونية لتبرير هذه الإجراءات، فهي غير مدعومة إلى حد كبير وتعتبر استجابة للمناخ الجيوسياسي وليست تقييمًا شاملاً لسلامة منتجات وخدمات كاسبرسكي".



وقامت كندا بإزالة التطبيقات من الأجهزة المحمولة الصادرة عن الحكومة، وسيتم منع المستخدمين من تنزيلها في المستقبل.












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