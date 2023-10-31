زي النهارده .. كويكب على شكل جمجمة يمر بالقرب من الأرض فى 2015

MENAFN - Youm7) زي النهارده" منذ 8 أعوام، مر كويكب على شكل جمجمة بشرية بالقرب من الأرض، في 31 أكتوبر 2015،تزامناً مع أحتفالات الهالوي ، مما أصبح الكويكب المخيف بالفعل أكثر رعبًا، وفقاً لموقع space.

وفي أقرب نقطة له، كان على بعد حوالي 300 ألف ميل من الأرض، أو 1.3 مرة متوسط المسافة بين الأرض والقمر، لذا، فلم يشكل تهديدًا لكوكبنا، وتم اكتشافه من قبل علماء الفلك في مرصد Pan-STARRS في هاواي قبل ثلاثة أسابيع فقط من التحليق، وتم منحه التصنيف الرسمي "2015 TB145".

ولكن لم يكن أحد يعرف كيف كان يبدو حتى اليوم السابق لعيد الهالوين، عندما التقط مرصد أريسيبو في بورتوريكو أول صور الرادار، وأطلقت وكالة ناسا على الكويكب اسم "القرعة العظيمة"، بينما أطلق عليه آخرون اسم "كويكب الهالوين".