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تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورا لسديم السرطان شديد السطوع

10/31/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن سديم السرطان، وهو بقايا انفجار نجمي أضاء السماء منذ ما يقرب من 1000 عام، كما أنه ساطع بما يكفي لرؤيته على الأرض من على بعد 6500 سنة ضوئية.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال تي تيميم من جامعة برينستون: "إن حساسية ويب ودقة المكان تسمح لنا بتحديد تركيبة المادة المقذوفة بدقة، وخاصة محتوى الحديد والنيكل، مما قد يكشف عن نوع الانفجار الذي أنتج سديم السرطان".



السديم


يبحث فريقًا عن إجابات حول أصول سديم السرطان، وقالت ناسا إنه للعثور على "قلب النجم النابض" لسديم السرطان في الصورة، يجب على المشاهدين "تتبع الخصلات التي تتبع نمطًا دائريًا يشبه التموج في المنتصف إلى النقطة البيضاء الساطعة في المركز".



وأضافت وكالة الفضاء: "بعيدًا عن القلب، اتبع شرائط الإشعاع البيضاء الرفيعة"، موضحا "يتم تجميع الخصلات المتعرجة معًا بشكل وثيق، مما يوضح بنية المجال المغناطيسي للنجم النابض، الذي ينحت السديم ويشكله."



كما أن جيمس ويب ليس التلسكوب الأول الذي يلتقط صورة لسديم السرطان، فقد فعل تلسكوب هابل الفضائي الشهير التابع لناسا ذلك أيضًا في عام 2005.

ومع ذلك، نظرًا لأن ويب يمكنه الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، فإنه يوفر رؤية "واضحة" لم يسبق لها مثيل للانفجار النجمي بتفاصيل رائعة.



وقالت ناسا: "في المناطق الوسطى، تم رسم خريطة للانبعاثات من حبيبات الغبار (الأصفر والأبيض والأخضر) بواسطة ويب لأول مرة".



أصبحت الجوانب الإضافية للعمل الداخلي لسديم السرطان أكثر وضوحًا ويمكن رؤيتها بتفصيل أكبر في ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي التقطه ويب.



ويبعد حوالي 6500 سنة ضوئية عن الأرض ويبلغ عرضه 11 سنة ضوئية، ويتوسع بسرعة 930 ميلاً في الثانية.












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