الترفيه تحذر من استخدام شعارها دون موافقة خطية

(MENAFN
- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل مَن يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، بناءً على ما تم رصده من قِبل الهيئة العامة للترفيه باستخدام عددٍ من الشركات العلامة التجارية لموسم الرياض 2023 / 2024، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خلال إعلانات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك، دون الحصول على موافقة خطية.
لذا فإن الهيئة تهيب بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد، عدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات، أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، إلا بموافقة خطية من الهيئة تحدّد شروط استخدام تلك الحقوق.
وأضافت: كما أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض
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