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الترفيه تحذر من استخدام شعارها دون موافقة خطية

10/31/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل مَن يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، بناءً على ما تم رصده من قِبل الهيئة العامة للترفيه باستخدام عددٍ من الشركات العلامة التجارية لموسم الرياض 2023 / 2024، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خلال إعلانات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك، دون الحصول على موافقة خطية.
لذا فإن الهيئة تهيب بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد، عدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات، أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، إلا بموافقة خطية من الهيئة تحدّد شروط استخدام تلك الحقوق.
وأضافت: كما أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض

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