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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.78 %

10/31/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 4.78 بالمئة، ليصل الى 135.32،مقابل 142.12 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، انخفض الرقم القياسي خلال التسعة أشهر الماضية لهذا العام، نتيجة لانخفاض"أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 5.98 بالمئة، "أسعار الكهرباء" بنسبة 2.63 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.98 بالمئة.
وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي،ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 143.48 لنفس الشهر من العام الماضي،مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.68 بالمئة.
وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع شهر ذاته من العام الماضي، الى انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 4.50 بالمئة ، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 14.0 بالمئة، في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 7.44 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 2.60 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 133.30 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من هذا العام مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 3.34 بالمئة، في حين انخفضت "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.71 بالمئة، و"أسعار الكهرباء" بنسبة 0.47 بالمئة.
--(بترا)

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