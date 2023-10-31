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اختراع أردني لاستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر الصناعية

10/31/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكّنت احدى الشركات الاردنية العاملة في مدينة الموقر الصناعية من ابتكار وتصميم جديد لتوربين الرياح يمكنه استغلال طاقة الرياح بأربع طرق مجتمعة لتوليد عزم ودوران أكبر باستخدام أفضل المواد لتصنيع التوربين.

وبدأت الشركة التي استثمرت مشروعها في مدينة الموقر الصناعية أعمالها بتصنيع وتطوير توربين رياح عامودي المحور لإنتاج الطاقة الكهربائية حاصل على براءة اختراع اردنية و أخرى أمريكية لتشكل المصنع الأول والوحيد في المنطقة العربية لتصنيع هذا النوع من التوربينات.






ووفق المخترع الاردني المهندس معاذ عليان وهو أحد مؤسسي المشروع ان شركة الكوكب النقي لصناعة اجهزه الطاقه المتجدده اتخذت من مدينة الموقر الصناعية مقراً لها لمى تتميز به المدينة من مزايا وقيمه مضافه ساعدت الشركة الى الارتقاء بمشروعها وصناعتها الى العالميه والانفراد اقليمياً بالمركز الاول في مجالها حيث انها تتطلع في المستقبل الى منافسه شركات عريقه وكبيره عالمياً، موضحا أن هذا التوع من التوربينات يمتاز بالعديد من المزايا المختلفة عن التوربينات العادية حيث يقاوم عوامل الطبيعة ويبدأ العمل بسرعة رياح منخفضة اضافة الى العديد من المزايا الآمنة لإستخدامه ومما يبعث على الفخر أن يكون منتجا اردنيا بامتياز

وبين المخترع عليان أنه يطمح والقائمين على هذا الإختراع الاردني لإنتاج أجهزة اكثر فعالية في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز مبدأ استقلالية الطاقة للمساهمة في مكافحة انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى اضافة الى توطين هذه الصناعة، مضيفا ان الشركة تستهدف في منتجاتها بداية السوقين الاردني والامريكي كا ان الشركة تمتلك خططا توسعية لإقامة فروع لها في دول الخليج العربي.

ويؤكد عليان ان مصنع التوربينات يعد المصنع الوحيد في المنطقة العربية لإنتاج هذا النوع من التوربينات وأن اعماله بصدد توسعة اعماله الانتاجية واستحداث تطورات على النماذج الحالية للوصول الى نماذج مختلفة من التوربينات المستهدفة.

مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد قال ان الشركة ومن خلال مدينة الموقر الصناعية قدمت مختلف التسهيلات لإقامة هذا المصنع المتميز بين جنبات المدينة ليشكل قصة نجاح للصناعة الاردنية يضاف لبقية الشركات المتميزة العاملة في المدينة وباقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف محافظات المملكة.

واضاف جويعد ان المدن الصناعية الاردنية التي تضم لغاية اليوم قرابة 890 شركة صناعية موزعة على المدن الصناعية العاملة في سحاب والموقر واربد والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة تضم المئات من قصص النجاح للصناعة الوطنية التي شكلت محط فخر واعتزاز محلي وعربي ودولي فضلا عن اسهامتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني واسستحداث فرص العمل للشباب الاردني.

يذكر ان مدينة الموقر الصناعية التي أنشأت عام 2011 تضم لغاية اليوم قرابة 93 شركة صناعية وفرت قرابة (5) الالاف فرصة عمل، حيث تستثمر هذه الشركات في عدة مجالات صناعية منها الغذائية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف والوروق والكرتون والالبسة وغيرها.

ومؤخرا استكملت شركة المدن الصناعية الاردنية اقامة توسعة جديدة للمدينة على مساحة (305) دونمات تلبية للطلب العالي على الاستثمار مدينة الموقر الصناعية.

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