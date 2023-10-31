Tuesday, 31 October 2023 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام

10/31/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، لكنها تتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا، مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضي، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1124.69 دولار، إذ يتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر. (بترا)

MENAFN31102023000072011014ID1107347756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث