الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب
العالمية اليوم الثلاثاء، لكنها تتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا، مع
زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ،
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأميركية
الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.
وأدى الإقبال على
الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إلى 2009.29 دولار للأوقية
(الأونصة) يوم الجمعة الماضي، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي
النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وبالنسبة للمعادن
النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار،
وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.
وتراجع البلاديوم 0.3
بالمئة إلى 1124.69 دولار، إذ يتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا
الشهر. (بترا)
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