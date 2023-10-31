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239 مليون دينار صافي أرباح البوتاس العربية في 9 شهور

10/31/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة البوتاس العربية تحقيق أرباح صافية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي (239) مليون دينار، فيما بلغت الضرائب ورسوم التعدين المتحققة على الشركة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي حوالي (128) مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، فقد بلغ الربح التشغيلي من عمليات البوتاس في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (236) مليون دينار، بينما بلغت حصة البوتاس العربية من أرباح شركاتها الحليفة والتابعة وأهمها؛ شركة برومين الأردن، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) نحو (64) مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الشركة الموحدة بلغ مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي قرابة (600) مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب معقباً على هذه النتائج: "واصلت شركة البوتاس العربية دورها الرائد في دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن والاستقرار الغذائي المحلي والعالمي من خلال تأمين احتياجات الأسواق المختلفة في مختلف القارات من مادة البوتاس الأردنية إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها التقليديين العالميين، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي العالمي."

وأضاف أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية ماضية في تنفيذ دورها المحوري للنهوض بقطاع التعدين والأسمدة الوطني والمساهمة في ترجمة ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من النسبة الحالية البالغة 2.2%.

ونوه إلى أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي وصلت إلى (1.2) مليار دولار مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج مسؤوليتها المجتمعية عن طريق تقديم الدعم لمشروعات يجري تنفيذها في المجتمعات المحلية ولها آثار تنموية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور إن "البوتاس العربية" حافظت على كفاءة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت كميات الإنتاج لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى (2.2) مليون طن وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية في مبيعات البوتاس التي ارتفعت لتصل إلى (2.1) مليون طن، وبنسبة ارتفاع قدرها 10% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف النسور، أن شركة البوتاس العربية ستعمل على تنفيذ خططها التوسعية الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها وذلك بدراسة التوسع في صناعة البوتاس الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية بالشراكة مع شركاتها التابعة والحليفة.

وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية نجحت في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مبيناً أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية، عبر التركيز على جوانب البحث والتطوير والابتكار بهدف تطوير أعمالها في عدد من القطاعات ومدخلات الإنتاج كالطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، ما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة.

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