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إشادة تجارية برفع اسم الأردن من القائمة الرمادية

10/31/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، بالجهود التي بذلها البنك المركزي ومختلف الجهات المعنية لرفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية".

وأكد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة أن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومواءمتها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا سيسهم بدعم مكانة المملكة بالتقارير الدولية وتحسين ترتيبها لدرجات متقدمة.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية" خلال اجتماعها العام الأسبوع الماضي العاصمة باريس.

كما أكد أن السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي انعكست بشكل إيجابي على أعمال القطاع المالي والمصرفي، وبخاصة لجهة تعزيز الاستقرار لسعر الصرف، بالإضافة لاحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 17.4 مليار دولار.

وأشار إلى وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.

وبين سلطان أن القطاع المالي والمصرفي يشكل أكثر من 50 ‎بالمئة‎ من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعتبر المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.

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