الحكومة تخفض أسعار البنزين بنوعيه والسولار للشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقدت لجنة تسعير
المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات
النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار
العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول
الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة
السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر
البنزين 90 بمقدار (50) فلساً/ لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (55) فلساً/ لتر،
وانخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/ لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير
المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (925) فلساً/ لتر بدلاً من
(975) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/ لتر بدلاً
من (1220) فلساً/ لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (795) فلساً/ لتر بدلاً من
(825) فلساً/ لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت
سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على
سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.
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