450.5 مليون دينار أرباح الفوسفات بنهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، أرباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت 450.5 مليون دينار وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 325.2 مليون دينار.
كما حققت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت 145.5 مليون دينار وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 111 مليون دينار، بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني.
وأظهرت البيانات أن صافي مبيعات الشركة مع نهاية الربع الثالث من عام 2023 بلغت 919 مليون دينار.
وبحسب بيانات الشركة، فإنه وبالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، اذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 ما يعادل 131% من القيمة الاسمية للسهم.
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