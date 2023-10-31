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عبد الرحمن عاقلة.. طبيب الكروس فيت الذي يطمح لإنجاز عالمي

10/31/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم أو النجمة الآن، فيما تختفي الصورة الأخرى عن القارئ، لتأتي هذه "الزاوية" وتكشف تفاصيل الحياة اليومية للنجم الرياضي.
وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعب المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية والكروس فيت د. عبدالرحمن عاقلة.
عاقلة... في الطب حياة
أكد عاقلة أن الطب طموح مغموس بشغف وشرف الانتساب إلى قوافل رسل المهنة الإنسانية، شارحا: "وضعت دراسة الطب في قمة طموحاتي تبعا لدوافعها الإنسانية، وقيمتها العلمية والاجتماعية، فاجتهدت في دراستي، وحصلت على معدل بالثانوية أهلني لدراسة الطب في جامعة 6 أكتوبر في مصر، وتخرجت فيها وتركيزي على تخصص الباطنية".
وأضاف: "عدت إلى بلدي لأقدم علمي إلى أبناء جلدتي، فأنهيت الامتياز، وأنا حاليا مقيم للسنة الثالثة في تخصص الباطنية، في مستشفى ابن الهيثم، وأضع تركيزا كبيرا في عملي الذي يحتاج إلى الدراسة والبحث والتقصي، وتسليح نفسي بكل دوافع التطور بحثا عن التميز".
الرياضة شغف
ويؤكد عاقلة، أن الطب والرياضة وجهان لشغفه وطموحه، موضحا: "كنت ممارسا دائما للرياضة حتى أيام الدراسة، وتعيش في تفاصيل يومي كما شغفي الطبي، وعندما عدت إلى عمان، وجدت نفسي في رياضة وتحديات الكروس فيت، والتي دلني عليها المدرب والكابتن المعروف أمين عطالله، وبدأنا نبحث عن كل أشكال صقل موهبتنا، وتطوير قدراتنا في "الكروس فيت"، التي أسرتنا في حدود تحدياتها".
وتابع: "لم تكن هذه الرياضة المكتشفة في الولايات المتحدة الأميركية، لها حضورها على الساحة المحلية، ما دفعنا إلى خوض العديد من الدورات، ووضعت تركيزي في احتراف هذه الرياضة التي توازن بين اللياقة البدنية ورفع الأثقال، ولها تحدياتها التي تدخل فيها أيضا حركات الجمباز والسباحة، وتغلف تحدياتها القوة والتنافس والإثارة".
وأردف قائلا: "عمري في رياضة الكروس فيت يقترب من 10 سنوات، وكل سنة تأخذني تحدياتها إلى دروب جديدة من الإصرار، وتمنحني طاقة إيجابية رهيبة في جميع مفاصل يومي وحياتي، والكروس فيت رياضة عالمية، ولها بطولاتها العالمية، والتي تتأهل إليها بعد خوض سلسلة من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم، وخضت العديد من المنافسات المحلية والخارجية، حيث شاركت في بطولات بمصر والكويت وقطر واليونان، وحصلت في بعضها على ترتيب في المراكز الثلاثة الأولى، وفي أخرى، لم يحالفني الحظ، لكن هذه الرياضة تزيد من روحك الرياضية، والخسارة تحفزك إلى فوز مقبل".
وحول موازنته بين مشروعيه الطبي والرياضي، قال عاقلة: "صحيح أن الجدول اليومي مزدحم، بين الطب الذي يحتاج إلى وقت طويل من العمل، يرافقه التركيز الكبير في كل التفاصيل العلمية، إلى جانب التدريب الشاق لمدة ساعتين يوميا، وما يتخلله من تنظيم لجدول التغذية وتنظيم ساعات النوم، لكنني أوازن وأعطي الطب تركيزا كبيرا لإنجاز المطلوب، وهناك تركيز مماثل في الرياضة لتطوير مستواي من يوم إلى آخر من دون إضاعة الوقت، في توازن يدفعني إلى النجاح".
عاقلة والمشاركات الرسمية
وعن دخوله معترك المشاركات الرسمية من بوابة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أجاب عاقلة: "انطلقت الفكرة من نية اتحاد بناء الأجسام، استحداث منتخب لتحدي اللياقة البدنية، وتواصلت مع رئيس الاتحاد مأمون كلمات، الذي حفزني بلباقته وحرصه على الإنجاز للوطن، ما دفعني إلى الموافقة الفورية على طرحه، وخضنا تصفيات لغرض اختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا وقتها التي أقيمت في لبنان خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، وفعلا انضممت إلى عناصر المنتخب الوطني في هذه التصفيات إلى جانب 4 شبان و4 فتيات، وخضنا المشاركة الرسمية تحت لواء الاتحاد في بطولة آسيا، وحققنا إنجازات مذهلة، حين عدنا بحصاد وفير وصل إلى 12 ميدالية ملونة، حيث توجت بفضية الفردي، وذهبية الفرق برفقة زميلي أدهم الصقور، وكذلك البرونزية برفقة بنان الجعفري في منافسات الفرق أيضا".
وحول استعداداته لمشاركة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية في بطولة العالم بإسبانيا، أجاب عاقلة: "سألتحق بوفد المنتخب الوطني في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، وتسلحت بالجاهزية البدنية وأتطلع إلى مشاركة زملائي في منتخبي الأجسام واللياقة البدنية لتحقيق إنجازات وطنية جديدة، مدركين أن المنافسات العالمية أقوى من تجربتنا الآسيوية، إلا أننا نملك الإرادة والتحدي والإصرار والمستويات المؤهلة لخطف ميداليات ملونة".

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