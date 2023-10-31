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الأردن يفتتح مشواره بلقاء لبنان بـ غرب آسيا للناشئات

10/31/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني، في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 9 الشهر الحالي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وجرى خلال القرعة التي سحبت اليوم ، تسكين المنتخبات المشاركة وهي الأردن ولبنان والعراق وسورية على مواقعها من 1 إلى 4 وضمن مجموعة واحدة، بحيث ستخوض الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.
وبحسب جدول البطولة، تنطلق البطولة بلقاء منتخبا سورية والعراق عند الساعة الخامسة مساء، ثم مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساء.
وتتواصل البطولة يوم 11 من الشهر بالتوقيتين ذاتهما، الأولى بين لبنان وسورية والثانية بين العراق والمنتخب الوطني، على أن تقام يوم 13 الجولة الثالثة حين يلعب العراق ولبنان ثم المنتخب الوطني وسوري، بختام منافسات الدور الأول.
وسيشهد اليوم الأخير من البطولة 15 تشرين الثاني ( وفمبر) إقامة مباراتي الدور النهائي بين ثالث ورابع ترتيب الدور الأول، وبعد ذلك عند الساعة الثامنة بين المتصدر والمركز الثاني في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الرابعة من البطولة.
يشار إلى أن المنتخب اللبناني يحمل لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة مطلع العام الحالي، على حساب صاحب المنتخب الوطني الذي حل وصيفا.
كما سبق، وتوج المنتخب اللبناني بلقب النسخة الثانية في عمان أواخر العام 2019، فيما جاء المنتخب الوطني بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل ثالثا، والمنتخب الفلسطيني بالمركز الرابع.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في دبي العام 2018، وتوج وقتها المنتخب الوطني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل وصيفا، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثا، والبحرين رابعا.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية على ملعب البولو، تحت قيادة المدير الفني حسام أبو رياش.


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