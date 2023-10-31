عمان يتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأردن لكرة اليد للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل فريق حرثا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق البتراء بنتيجة 37-12، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتقام المباراة الأخرى يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتجمع بين فريقي عمان والفجر، والفائز بينهما يتأهل إلى المباراة النهائية التي تقام يوم السبت 18 من ذات الشهر.
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