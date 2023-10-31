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عمان يتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأردن لكرة اليد للسيدات

10/31/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل فريق حرثا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق البتراء بنتيجة 37-12، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

وتقام المباراة الأخرى يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتجمع بين فريقي عمان والفجر، والفائز بينهما يتأهل إلى المباراة النهائية التي تقام يوم السبت 18 من ذات الشهر.

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