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بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة

10/31/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة "هيئة الشارقة للكتاب"، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة والدور الذي تلعبه في توحيد العالم أو تفرقته. وقالت: "يجب أن تبقى صناعة النشر حافزا للتغيير المنشود، ودافعا للتبادل الثقافي، ومنصة للتحول الاجتماعي، ومعا يمكننا بناء مستقبل يواصل فيه الأدب وقطاع النشر إحداث التأثير الإيجابي على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".
وأضافت: "إن قطاع النشر اليوم يقف على بوابة التاريخ، ليستعيد الدور الأساسي الذي لعبه على مدار قرون. في زمن انتشرت فيه المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار الزائفة وثقافة إلغاء الآخر، وهيمنت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي لتصنع فقاعات زائفة، يتحمل الناشرون مسؤولية تقديم محتوى موثوقا تم التحقق منه والبحث فيه بشكل شامل، ويمتلكون فرصة فريدة لاستعادة الثقة في الإنسانية وبناء مستقبل تنتصر فيه الحقيقة على البهتان".
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من "مؤتمر الناشرين"، الذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم. وتحدث خلال الافتتاح كل من: يوم تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنغوين راندوم هاوس"، وبورتر أندرسن، رئيس تحرير مجلة "ببلشينغ بيرسبيكتيف"، وإيان تشابمان، الرئيس التنفيذي لـ"سايمون آند شاستر"، وجو هينري، المدير التنفيذي لـ"بوك برانش".
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "في زمن يتشكل فيه الرأي العام، وتنتشر فيه الآراء بسرعة كبيرة، تبرز أهمية استمرار الناشرين بتوفير قاعدة راسخة للحقيقة تمكن الأفراد من بناء فهم صحيح للقضايا العالمية المعقدة عليهم، وهذه هي رسالة الناشرين التي نبني عليها مصداقيتنا لدى قرائنا ومجتمعاتنا، والتي ينبغي لنا حمايتها بالوسائل كافة، في ظل جميع التوجهات وتحت كل الظروف".
وتابعت: "كي نكون قادرين على الوفاء بعهدنا، يتوجب على صناعة النشر أن تتكيف مع التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا، فنحن نقف على مفترق طرق بين التقليدي والمبتكر، ويتوجب علينا أن نجد مسارنا في هذا المشهد المضطرب، فإن تبني الابتكار يعد من أبرز الطرق التي يمكننا من خلالها مواكبة هذا التغيير المستمر".
ومع الاحتفاء بكوريا الجنوبية "ضيفة شرف" دورة العام الحالي من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، شارك يوم تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، رؤاه حول مشهد النشر الكوري وأهم التحديات والفرص التي يمر بها. وقال: "إنه فخر كبير لكوريا التواجد اليوم في هذا المؤتمر حيث يمكننا مناقشة الفرص وأهم الأنظمة والبرامج الخاصة بسوق النشر في كوريا مع الحاضرين من مختلف أنحاء العالم. لقد شهدنا في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات والتحولات في صناعة النشر وهو الأمر الذي يفتح لنا آفاقا واسعة من الإمكانات والتعاون مع الأطراف المعنيين كافة. وأضاف: "إن السوق الكوري يتميز بكونه مستداما ويعتمد على توظيف التقنيات المتطورة، التي تساعد بدورها على إحداث تأثير إيجابي كبير وقد لمسنا ذلك من خلال الانتشار الكبير للكتب الرقمية، كما أننا من خلال الذكاء الاصطناعي يمكننا ملء الثغرات بين الناشرين وقطاع النشر والحفاظ على المعلومات وابتكار أنظمة جديدة خاصة بذلك".
من جانبها، شاركت نوريا كابوتي برال، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "بنغوان راندوم هاوس" في نقاش مع بورتر أندرسن، رئيس تحرير مجلة "ببلشينغ بيرسبيكتيف"، حيث شهد النقاش التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه سوق النشر العالمي وتحديدا تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقالت برال: "الجميع يدرك أن للذكاء الاصطناعي تأثيره المتوقع على سوق النشر، ولكن ما يزال الوقت مبكرا لفهم طبيعة هذا التأثير، والمهم في هذا الإطار هو أن هذه التكنولوجيا ستتيح فرصا وإمكانات كبيرة على العديد من الأصعدة، وستلعب دورا في تمكين العنصر البشري وتعزيز الذكاء والإبداع الإنساني وهو المحور الرئيس في القطاع". وأشارت برال، إلى أن مجموعة "بنغوان راندوم هاوس" تنتشر في 9 دول حول العالم وتحتضن آلاف المؤلفين، وتقوم ببيع ملايين كتب سنويا.
وتطرقت كذلك في حديثها إلى التحديات التي يشهدها سوق النشر في إسبانيا، وتناولت أهمية تعزيز حضور القراءة والكتاب بين أوساط الأطفال واليافعين، مؤكدة التزامهم بتوفير المحتوى الملهم والجذاب لهذه الفئات.
وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من اللقاءات النقاشية، تناولت كل منها موضوعات محددة، منها ديناميكيات المناطق المختلفة مثل بلدان شرق آسيا، إضافة إلى توفير رؤية شاملة حول الولايات المتحدة، كما سلطت اللقاءات الضوء على تطور مشهد الكتاب الكوري، واستعرضت استراتيجيات التفاعل مع العالم العربي، ومستجدات مشهد الكتاب في كل من: الهند والقارة الأفريقية، إلى جانب سوق النشر الياباني، وشملت النقاشات تقييم سوق المكتبات العالمي واستكشاف الابتكار في النشر، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والطباعة عند الدراسة في مستقبل قطاع النشر.

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