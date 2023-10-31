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في ذكرى ميلاده.. أشهر أغاني فؤاد حداد لدعم المقاومة الفلسطينية

10/31/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



" الأرض بتتكلم عربي"، و "ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين"، أغاني عادت تتردد بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 54 عاما من تقديم الشيخ سيد مكاوي لتلك الأغاني، و 96 عاما من مولد مبدع كلماتها الشاعر فؤاد حداد.
مرت يوم أمس الاثنين، ذكرى ميلاد فؤاد حداد، الذي لقب بـ "والد الشعراء"، حيث ولد عام 1927، وهو كاتب، وشاعر مصري من أبرز الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين.

أبرز الأغاني التي قدمها حداد حبا في فلسطين مع رفيق مشواره الشيخ سيد مكاوي


شريان فلسطيني
 في عام 1964 و عبر إذاعة البرنامج العام، بدأت رحلة الثنائي مكاوي - ملحنا ومطربا، و حداد - مؤلفا وشاعرا، في حلقات المسحراتي، وفي إحدى الحلقات قدما "القدس لاحت في الطريق حضناه، يا رب علمني العطش والجوع، وأجعل لعيني دموع، واجعل لقلبي ضلوع، واجعلني صوت الشهيد، النبض والتنهيد، شريان فلسطيني شجر مزروع".

الأرض بتتكلم عربي
 وفي عام 1969 ومع الاحتفال بالعيد الألف لميلاد القاهرة، قدم الثنائي عببر إذاعة البرنامج العام، البرنامج الإذاعي الشعري الغنائي " نور الخيال وصنع الأجيال" الذي كان يبث يوميا في شهر رمضان.

وعبر حلقات البرنامج، خرجت واحدة من أهم وأشهر الأغاني العربية، وهي "الأرض بتتكلم عربي". وشهد البرنامج نفسه، تقديم 2 من أبرز أغاني المقاومة، الأولى "ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين" ، و"أزرع كل الأرض مقاومة".

الشاعر الراحل فؤاد حداد، صدر له ما يقرب من 33 ديوانا شعريا، منها "الحمل الفلسطيني"، و "الشاطر حسن" ، و "100 بوتيك"، ورحل عن عالمنا في 1 نوفمبر 1985. -مصراوي

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