في ذكرى ميلاده.. أشهر أغاني فؤاد حداد لدعم المقاومة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
" الأرض بتتكلم عربي"، و "ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين"، أغاني عادت تتردد بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 54 عاما من تقديم الشيخ سيد مكاوي لتلك الأغاني، و 96 عاما من مولد مبدع كلماتها الشاعر فؤاد حداد.
مرت يوم أمس الاثنين، ذكرى ميلاد فؤاد حداد، الذي لقب بـ "والد الشعراء"، حيث ولد عام 1927، وهو كاتب، وشاعر مصري من أبرز الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين.
أبرز الأغاني التي قدمها حداد حبا في فلسطين مع رفيق مشواره الشيخ سيد مكاوي
شريان فلسطيني
في عام 1964 و عبر إذاعة البرنامج العام، بدأت رحلة الثنائي مكاوي - ملحنا ومطربا، و حداد - مؤلفا وشاعرا، في حلقات المسحراتي، وفي إحدى الحلقات قدما "القدس لاحت في الطريق حضناه، يا رب علمني العطش والجوع، وأجعل لعيني دموع، واجعل لقلبي ضلوع، واجعلني صوت الشهيد، النبض والتنهيد، شريان فلسطيني شجر مزروع".
الأرض بتتكلم عربي
وفي عام 1969 ومع الاحتفال بالعيد الألف لميلاد القاهرة، قدم الثنائي عببر إذاعة البرنامج العام، البرنامج الإذاعي الشعري الغنائي " نور الخيال وصنع الأجيال" الذي كان يبث يوميا في شهر رمضان.
وعبر حلقات البرنامج، خرجت واحدة من أهم وأشهر الأغاني العربية، وهي "الأرض بتتكلم عربي". وشهد البرنامج نفسه، تقديم 2 من أبرز أغاني المقاومة، الأولى "ولا في قلبي ولا عينيا إلا فلسطين" ، و"أزرع كل الأرض مقاومة".
الشاعر الراحل فؤاد حداد، صدر له ما يقرب من 33 ديوانا شعريا، منها "الحمل الفلسطيني"، و "الشاطر حسن" ، و "100 بوتيك"، ورحل عن عالمنا في 1 نوفمبر 1985. -مصراوي
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