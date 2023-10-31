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الطعام في الصين ثقافة عريقة.. وابو رامي الصيني سفيرها العاشق للأردن

10/31/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الطعام في الصين ليس مجرد حاجات ضرورية للإنسان او نوعا من التميز في أطباق صينية او مطبخها، بل هو باختصار ثقافة عريقة في بلد عريق الحضارة، متعدد القوميات وشاسع المساحات وضخما في أعداد السكان.

وقد احتل الحديث حول ثقافة الطعام وتنوعها وأصالتها في الصين لقاء إعلاميا على مأدبة غداء أقيمت في مطعم القرية الصينية في عمان، بمشاركة أعضاء من المركز الثقافي واحد أقدم الشيفات الصينيين في عمان.

الطعام في الصين بتنوعه وأصالته واعتماده على كل ما هو طبيعي ومن البيئة الصينية الغنية يعكس ثقافة هذا البلد الكبير والعريق، الممتدة على مدى الاف السنين. وتتبدى الشخصية الصينية بوضوح في إعداد وتقديم الطعام للضيف، حيث الكرم والحرص على إرضائه وتقديره.

فيما يحتل الشاي الصيني الأخضر رأس المشروبات الصينية ومشروب الضيافة الرئيسي، حيث تشتهر الصين بزراعة اشهر وأفضل أنواع الشاي، الذي يعد ويقدم ضمن طقوس صينية خاصة تعكس ثقافة هذا البلد، الذي بقي متمسكا بثقافته في الطعام والشراب والحياة الاجتماعية رغم غزوه العالم بأحدث الصناعات والتقنيات وتقدمه الاقتصادي الكبير الذي وضعه على راس الدول المتقدمة والقوية بل احد أبرز الأقطاب في العالم.







ويشرح الشيف الصيني، ويكنى بـ "ابو رامي الصيني" حيث يقيم في الأردن منذ 30 عاما، أن الثقافة العربية، التي لمسها واختلط بها وعايشها في الأردن تعد قريبة جدا من الثقافة الصينية، لناحية الالتزام الاجتماعي وقدسية العائلة وكبار السن فيها، فضلا عن الكرم والجود والترحيب بالضيف وتقديره.

و تبدو المطاعم الصينية ذات عراقة وتقاليد راسخة، وهي فرصة لتجمّع العائلة وحضور الألق والدفء في الحديث حول "المائدة الكسولة" التي تحتضن الطعام الحارّ الصيني، وكذلك روعة الطعام الصحي وجماليات تنزيل الأطباق على فترات، ليصل الضيف العربي إلى فترة طويلة.

وحول أهمية انتشار ثقافة الطعام الصيني يقول "أبو رامي الصيني" انه عرف واطلع على تفضيلات الأردنيين واهتمامهم بالطعام الصيني، مؤكدًا أن مطعم القرية الصينية بعمان نموذج على أن المطعم الصيني في الأردن بات نسخة طبق الأصل عن المطعم الصيني في بكين وبقية المحافظات الصينية.

في مطعم القرية الصينية قصة نجاح لأبو رامي الصيني الذي يُطلع دائمًا ضيوفه في جولة على أروقه وجماليات التصميم الداخلي للمطعم والفراغات المملوءة عند الصعود إلى الطابق العلوي بتحف رائعة تدل على جمال المناظر والأدوات الصينية المستخدمة في المعيشة والطعام وغيره.

اللقاء مع الإعلاميين، الذي جاء من باب التعارف واطلاعهم على ملامح ثقافية صينية، اكد على عمق العلاقات الأردنية، خاصة والعربية عامة مع الصين الشعبية، ودعم الصين للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وخاصة بمجلس الأمن الدولي. فيما تحرص الصين التي لا تملك تاريخا من الصراعات مع هذه المنطقة كما هي مع الغرب على توثيق العلاقات مع الدول العربية وتعزيز آفاق التعاون والتجارة معها.


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