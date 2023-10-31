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Meta تفرض رسوما جديدة على مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا

10/31/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تطلق شركة Meta خيار اشتراك "خالي من الإعلانات" الشهر المقبل، للأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" أو "إنستغرام" في أوروبا.

وقالت الشركة إنها تمتثل "للوائح الأوروبية المتطورة" من خلال تقديم خيار الاشتراك في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

كما كشفت أنه اعتبارا من نوفمبر، سيتمكن المستخدمون من اختيار الاستمرار في استخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" مجانا مع الإعلانات، أو الاشتراك للتوقف عن رؤية الإعلانات.

وستتراوح التكلفة من 9.99 يورو شهريا (10.58 دولارا) على الويب، إلى 12.99 يورو شهريا (13.75 دولارا) على أجهزة iOS و"أندرويد"، وتنطبق على حسابات المستخدم المرتبطة على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وبدءا من 1 مارس 2024، سيتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 6 يورو شهريا لإصدار الويب و8 يورو شهريا للوصول عبر الهاتف المحمول على الحسابات الإضافية.

وتركزت الأعمال الأساسية لشركة Meta منذ فترة طويلة على تقديم خدمات الشبكات الاجتماعية المجانية للمستخدمين وبيع الإعلانات للشركات التي ترغب في الوصول إلى هذا الجمهور.

ويعد توفير الطبقة المدفوعة مثالا على كيفية اضطرار شركات مثل Meta إلى إعادة تصميم المنتجات لتتوافق مع قواعد خصوصية البيانات والسياسات الحكومية الأخرى، خاصة في أوروبا.

وفي بيان يوم الاثنين، قالت Meta إنها ملتزمة بالحفاظ على خصوصية وأمان معلومات الأشخاص، لكنها تؤمن بـ "الإنترنت المدعوم بالإعلانات" الذي يوفر للمستخدمين منتجات وخدمات مخصصة، بينما يسمح أيضا للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين.

وقالت Meta أيضا: "نحن نحترم روح وهدف هذه اللوائح الأوروبية المتطورة، ونحن ملتزمون بالامتثال لها".

وأكدت أنها ستستمر في توفير الوصول المجاني إلى منتجاتها للأشخاص الذين لا يرغبون في الدفع.

وسيكون الاشتراك الخالي من الإعلانات متاحا فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. RT


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