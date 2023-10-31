ليلى علوي تقترح فيلماً عن فلسطين تشارك فيه بدون أجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"بمناسبة مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال أنا أطلب من الشيخة جواهر أن نتكتل لإنجاز فيلم عربي عن فلسطين بحيث يكون فيلماً عالمياً".
هذا ما أعلنته الفنانة ليلى علوي خلال حضورها ندوة نقاش بحضور رئيسة المهرجان الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، وهي أضافت "أنا مستعدة للمشاركة في هذا الفيلم بدون أجر".
وردت الشيخة جواهر بالقول "أنا أحيي كل الفنانين الذين حضروا ووضعوا أيديهم في أيدينا حتى يُنجز المهرجان، وأنا أحيي الفنانة ليلى علوي أنها قالت فيلماً عربياً وليس مصرياً ولا إماراتياً".
يجدر الإشارة إلى إلى أن فعاليات المهرجان كانت مستمرة حتى مساء 28 تشرين الأول / أكتوبر، والمشاركون فيه 81 فيلماً من 37 بلداً.
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