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ليلى علوي تقترح فيلماً عن فلسطين تشارك فيه بدون أجر

10/31/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"بمناسبة مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال أنا أطلب من الشيخة جواهر أن نتكتل لإنجاز فيلم عربي عن فلسطين بحيث يكون فيلماً عالمياً".
هذا ما أعلنته الفنانة ليلى علوي خلال حضورها ندوة نقاش بحضور رئيسة المهرجان الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، وهي أضافت "أنا مستعدة للمشاركة في هذا الفيلم بدون أجر".

وردت الشيخة جواهر بالقول "أنا أحيي كل الفنانين الذين حضروا ووضعوا أيديهم في أيدينا حتى يُنجز المهرجان، وأنا أحيي الفنانة ليلى علوي أنها قالت فيلماً عربياً وليس مصرياً ولا إماراتياً".

يجدر الإشارة إلى إلى أن فعاليات المهرجان كانت مستمرة حتى مساء 28 تشرين الأول / أكتوبر، والمشاركون فيه 81 فيلماً من 37 بلداً.

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