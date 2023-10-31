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نشطاء غزة.. صوت الأمل في عتمة الحرب

10/31/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- "من قلب الحدث"، تحولت حسابات نشطاء يعيشون في غزة من منصات تزرع الابتسامة وسط الحصار، إلى منصات للنضال والمقاومة ونقل الحقيقة كما هي وسط الحرب والظلام.
لم تعد حسابات "إنستغرام" للمئات من النشطاء من سكان غزة، ممن كانوا يبثون الضحكات و"النهفات"، كما كانت عليه، بل باتت مصدرا للأخبار من تحت القصف والركام.
هؤلاء النشطاء أصروا على أن يقولوا للعالم أجمع: "نحن هنا، نعيش المعاناة والحرب الإسرائيلية الوحشية التي تدفع ثمنها عائلاتنا وتتهدم فيها بيوتنا.. لكننا لن نستسلم أبدا طالما الروح فينا".
الآلاف ممن اعتادوا مشاهدة تلك المقاطع التي يبثها الفنان الفلسطيني محمود زعيتر منذ سنوات، يطلقون العنان للضحكة من قلب غزة رغم كل الجراح، إلا أنهم، كما يصفون أنفسهم "يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا"، باتوا اليوم يبحثون عن "قصة، موقف، وصف لواقع الحال، وإن كان بطريقة فيها لمحة فكاهية أحياناً".
زعيتر، يعد أحد الوجوه الضاحكة، له مئات المقاطع المصورة في أحياء غزة وشاطئها منذ سنوات؛ حيث اختار أن يكون "كوميديان" في مجتمعه، عدا عن كونه قدم برامج ساخرة وفكاهية، لطالما أضحكت الآلاف منذ سنوات.
ولكنه الآن يحكي معاناة غزة، من خلال الكاميرا التي يحملها ويجول بها في شوارع غزة، بل ويتعمد أن يكون بين الركام و"طوابير الحصول على الماء والخبز يومياً".
ما يقارب 900 ألف متابع يشاهدون يومياً حساب زعيتر، كان المحتوى المقدم معتادا، ولكن تغير المضمون، كما تغيرت أشكال النشطاء، وسط ما يحدث من عدوان وحشي في غزة، وجراح وآلام لا تلتئم.
ووسط كل ذلك، لا يخلو المحتوى المقدم من موقف فكاهي عابر، يسلط زعيتر الضوء عليه، ليرسم الابتسامة وسط الدموع والدماء.
وعلى الرغم من "بساطة التفاصيل"، إلا أن زعيتر وجد فيها محتوى يوصل فيه رسالة غزة، فما بين وقوفه في صفوف من ينتظرون دورا لحصولهم على الخبز والماء، ويشرح ذلك "ساخراً باكياً"، بأنه لا ينقطع عن ممارسة الرياضة في وسط حرب غزة، ولكن يتضح أن الرياضة اليومية لكل سكان غزة باتت في وقوفهم وجلوسهم وركضهم خلف "البحث عن أبسط مقومات الحياة".
وبلهجته الفلسطينية البسيطة، يعتبر زعيتر نفسه الآن ناقلا للمعلومة، يحاول البحث بين الركام عما يبعث السعادة في قلوب الأطفال والكبار، وهو الذي اعتاد أن يخاطب جمهوره من خلال "المقاطع الفكاهية التي يقدمها بعبارة أهلاً وسهلاً بكم من راديو السعادة"، وهذا ما دفعه إلى أن يعود لنشر السعادة وزيارة الأطفال في مراكز الإيواء بمدارس الأنروا، وعمل أنشطة ترفيهية لهم، علها تسهم في عودة الضحك مرة أخرى.
وكغيره من سكان غزة، تغيرت ملامح وجهه عما قبل 7 أكتوبر، وقد لاحظ متابعوه ذلك، بل وإن بعضهم تعمد عمل مقطع فيديو يبين "زعيتر قبل وبعد"، في دلالة على آثار الحرب التي بدت واضحة على محياه ومحيطه، ولكنه ليس الوحيد، فهناك المئات من النشطاء في غزة تغيرت حياتهم وانقلبت رأساً على عقب، بل والأصعب من ذلك "استشهاد بعضهم، وخاصة من الأطفال".
ولا يمكن العبور عن ناقلي الحقيقة والواقع في غزة، دون الحديث عن الشاب المصور معتز العزايزة، الذي فقد ما يقارب خمسة عشر فرداً من عائلته خلال نار الحرب المسعورة؛ حيث تخرج العزايزة في تخصص الصحافة والإعلام، وعمل في مجال التصوير الصحفي والتوثيق في إحدى المنظمات الدولية العاملة في غزة، بيد أنه الآن بات من أكثر النشطاء في "توثيق بشاعة الحرب" ونقلها للعالم، حتى بات حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر متابعة في الآونة الأخيرة.
صالح الجعفراوي الذي يصف نفسه من خلال حسابه على "إنستغرام" بأنه "منشئ محتوى فيديو"، يعيش في غزة وكان قبل سنوات قليلة وأشهر معدودة، ينشر مقاطع يقدم فيها أناشيد بصوته الشجي، الذي سمعه كثيرون منذ أيام، وبعد القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع، وهو ينوح بكاءً على ما يقوم به من توثيق لدمار هائل، وإصابات مدمرة، وجثث غابت تفاصيلها لأطفال استشهدوا.
يدون صالح المئات من المقاطع، لم يعد حسابه كذلك عادياً، لشاب غزي، يمر يومه مرور الكرام، وإنما بات مصدرا للملايين، كونه ينقل ما يحدث في المستشفيات، وفي مناطق النزوح، يبكي تارة، ويضحك تارة أخرى مع الأطفال، يصف نفسه بأنه مستعد لأن يكون ضمن قوافل الشهداء في أي وقت، بل ويتجهز لها، كما ظهر في أحد المقاطع.
تحول صالح الآن إلى صحفي، مطبقاً مصطلح "المواطن الصحفي"، الذي ينقل الحدث، ويشارك به، وينقل الجرحى، ويشارك في الحد من خوف الأطفال قدر الإمكان، ويمازحهم، ويصور كل تلك التفاصيل، وينقلها للعالم، بعد أن كان يتجهز للكثير من الأعمال الفنية الإنشادية التي يقدمها لجمهوره.
ولكن لم يكن يعلم أنه سيتحول صوته إلى ناقل للحقيقة والواقع المؤلم منذ انطلاق الأحداث، ولكنه ما يزال متشبثاً بالأمل الذي يعاند "الألم".
اليافع عبد الرحمن بطاح والمعروف بـ"عبود" من سكان غزة، كان له كذلك نصيب من هذه المشاهدات التي تجاوزت الملايين، لبعض المقاطع التي يقوم ببثها كلما سنحت له الفرصة، بسبب انقطاع البث وشبكة الإنترنت، وهو الذي تميز كذلك بكونه يبث بضع كلمات تصف الحال، وتعطي للمشاهد انطباعاً عما يدور حوله مما لا تستطيع عدسات القنوات الفضائية بثه.
قد يكون عبود، من أكثر النشطاء بساطة في الشرح والنقل للتفاصيل، كونه ما يزال صغيرا في السن، ولكن طريقة التعبير والحديث العفوي، والكلمات الساخرة، تجعل مما يقدمه فسحة للأمل والضحك والبسمة للقاطنين داخل وخارج غزة، وتظهر مدى الروح المعنوية العالية لدى سكان غزة، رغم كل ما يحيط بهم من هدم لمقومات الحياة.
ولكن ما يبعث على الحزن أيضاً، ما رصده ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من استشهاد لعدد ممن كانوا يقدمون محتوى خاصا بهم، وبنوا طموحاً بأن يكونوا صوت غزة خارجها، ومنهم أطفال لا تجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، غادر منهم كثيرون، وما يزال هناك آخرون يمطرون الكون بـ"وابل من من الأسئلة.. أين الإنسانية ولماذا الصمت.. ومن قتل فرحتنا وضحكتنا؟!".

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