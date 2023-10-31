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هذا ما يفعله الحديث عبر زووم لأدمغتنا.. دراسة تكشف

10/31/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- كثر استخدام تطبيق "زووم" خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خصوصاً خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على العمل عن بعد من منازلهم.
إلا أن علماء كشفوا جديداً حول تأثير هذا التطبيق على أدمغتنا وطريقة عملها، إذ يبدو أنهم توصلوا إلى شيء مثير للانتباه بخصوص ذلك.
فقد كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة " Imaging Neuroscience"، أن أدمغتنا لا تعمل بالطريقة الطبيعية نفسها عندما نتحدث إلى شخص ما عبر تطبيق "زووم"، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
الإشارات العصبية أقل!
ووجدت الدراسة، أن الإشارات العصبية تكون أقل بشكل ملحوظ عند الدردشة مع شخص ما عبر مكالمة فيديو بدلاً من إجراء محادثة وجهاً لوجه.
وعندما شاهد الباحثون دماغ شخص يتحدث في الحياة الواقعية، وجدوا أن هناك نظاماً مفصلاً ومعقداً للنشاط العصبي، لكن على "زووم" كان ذلك أقل بشكل كبير.
وأشار ذلك إلى أنه ما يزال هناك شيء ينقصنا بشكل أساسي، فيما يتعلق بالتحدث مع شخص ما عبر الإنترنت.
واقترح الباحثون أن وجوه الناس غير قادرة على إضاءة أدمغتهم بالطريقة نفسها.
الدماغ يعالج الوجوه بشكل مختلف
والمثير للدهشة، أن النماذج الحالية أشارت إلى أن الدماغ يجب أن يعالج وجوه الأشخاص بالطريقة نفسها، سواء كانوا على تطبيق "زووم" أو في الحياة الحقيقية، نظرا لأن سماتهم هي نفسها.
لكن الدراسة الجديدة، كشفت أن هناك بالفعل شيئاً مختلفاً جوهرياً بين السياقين.
وبدورها، قالت جوي هيرش، الأستاذة في جامعة ييل والمؤلفة الرئيسية للدراسة "إن الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطاً خلال اللقاءات الشخصية المباشرة الحقيقية مقارنة ببرنامج زووم".
وأضافت "أن التفاعلات الاجتماعية الديناميكية والطبيعية التي تحدث بشكل عفوي أثناء التفاعلات الشخصية تكون أقل وضوحاً أو غائبة أثناء لقاءات زووم".
اللقاءات وجها لوجه مهمة
إلى ذلك، توصل مؤلفو الدراسة إلى أن اللقاءات وجهاً لوجه تظل مهمة للغاية، حتى مع توصل شركات التكنولوجيا وغيرها إلى طرق جديدة للتفاعل مع الأشخاص عن بعد.
وقالت البروفيسورة هيرش "إن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لا يتمتع بامتياز الوصول نفسه إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ الذي يتميز به الشيء الحقيقي".-(العربية نت)

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