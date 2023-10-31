الصفدي: الأردنيون لن يقبلوا مؤامرات تهجير أشقائهم الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس مجلس النواب
أحمد الصفدي: كلنا فخر بحديث جلالة الملك والملكة وولي العهد، وقد أسهم حديثهم
بجلاء الحقائق للمجتمع الدولي حول جرائم الاحتلال.
وأضاف الصفدي: جبهتنا
الداخلية متماسكة والأردنيون تلاحموا مع قيادتهم دعما للأشقاء الفلسطينيين، ولن
يقبلوا مؤامرات تهجير الأشقاء، وسنبقى خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف
العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على
ترابهم الوطني.
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