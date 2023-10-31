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الصفدي: الأردنيون لن يقبلوا مؤامرات تهجير أشقائهم الفلسطينيين

10/31/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: كلنا فخر بحديث جلالة الملك والملكة وولي العهد، وقد أسهم حديثهم بجلاء الحقائق للمجتمع الدولي حول جرائم الاحتلال.

وأضاف الصفدي: جبهتنا الداخلية متماسكة والأردنيون تلاحموا مع قيادتهم دعما للأشقاء الفلسطينيين، ولن يقبلوا مؤامرات تهجير الأشقاء، وسنبقى خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

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