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الملك يصل إلى أبوظبي

10/31/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي، اليوم الثلاثاء، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وكان في استقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.
ويعقد جلالته وسمو الشيخ محمد بن زايد لقاء، غدا الأربعاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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