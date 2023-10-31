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نيلي.. وحدة انتقام إسرائيلية سرية لاغتيال عناصر حماس

10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وحدة خاصة تشكلت من عناصر أمنية واستخباراتية لتعقب وقتل عناصر ((حماس)) المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل. هذه العملية تذكِّرنا بتتبع الفلسطينيين المسؤولين عن مقتل 11 إسرائيلياً في أولمبياد ميونيخ 1972.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال الأسبوع الماضي أن ((الشين بيت)) جهاز أمني داخلي، و((الموساد)) جهاز استخبارات، أقاما وحدة خاصة مشتركة لتعقب عناصر ((حماس)) الذين نظموا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، ويطلق على هذه الوحدة اسم ((نيلي)) وهو اختصار عبري لعبارة في الكتاب المقدس.
حتى اللحظة، تعدّ ((نيلي)) غير موجودة ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية وجودها أو أنشطتها، لكن أهارون بيرغمان، وهو عالم سياسي في جامعة كينغز كوليدج بلندن، وخدم مدة 6 سنوات في الجيش الإسرائيلي، مقتنع بأن الوحدة حقيقية. وقال لموقع ((فرانس 24)): ((أعلم من مصادر موثوق بها أن هذه الوحدة حقيقية)).
ويقول شاهين مدرس، المتخصص في الشؤون الإيرانية والاستخبارات الإسرائيلية: ((هدف جهاز الموساد هو القضاء على التهديدات ضد إسرائيل والانتقام، أي أن تعقب عناصر (حماس) ضمن نطاق عمل جواسيسه)). ويضيف مدرس: ((وعلى أساس أن واحداً من الأسباب التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر هو فشل استخباراتي، يمثل سبباً إضافياً لإطلاق هذه العملية، هذا الفشل الذي لم يترك أمام (الشين بيت) و(الموساد) خياراً سوى العمل على تبرئة سمعتهم)).
سيكون هدف ((نيلي)) مشابهاً لعملية الانتقام التي نفذها ((الموساد))، وكانت أحداثها هي محور فيلم ((ميونيخ)) للمخرج ستيفن سبيلبيرغ.
ويضيف بيرغمان: ((بعد المجزرة التي أدّت لمقتل الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ، ونفذتها مجموعة (أيلول الأسود) الفلسطينية، تتبع الموساد المسؤولين عن العملية وقتلهم الواحد تلو الآخر وهو ما متوقع أن تقوم به (نيلي))).
عمليات الانتقام السابقة لـ((الموساد)) تعطينا فكرة عن الموارد التي ستحشدها الحكومة الإسرائيلية لوحدة ((نيلي))، فقد جنّد ((الموساد)) وقت تتبع مجموعة ((أيلول الأسود)) 5 مجموعات من الجواسيس والقتلة، مدعومة مالياً ولوجيستياً مدة عقدين لتتبع أفراد مجموعة ((أيلول الأسود)) ومن ساعدهم.
وقد أنشأت إسرائيل مجموعة سرية للغاية داخل وحدة العمليات السرية في جهاز ((الموساد)) تدعى ((كيدون)) (الحربة).
و((كيدون)) هي التي نفّذت أغلب عمليات اغتيال المنتمين لجماعة ((أيلول الأسود))، وكذلك نفذت عمليات استهداف لعلماء الطاقة النووية الإيرانيين. ويضيف مدرس: (((كيدون) في الغالب ستكون جزءاً من (نيلي))). وعلى الأرجح عملاء ((كيدون)) هم المسؤولون عن اغتيال عالم الطاقة النووية الإيراني داريوش رضائي نجاد الذي أطلق عليه النار مسلحون يستقلون دراجة نارية في طهران عام 2011.
ويعتقد أن عملاء ((كيدون)) مسؤولون عن اغتيال القيادي الفلسطيني وديع حداد عام 1978، ووفقاً لروايات عدة، فقد اغتيل إما عن طريق معجون أسنان مسموم أو شوكولاته مسمومة.
ويرى مدرس أن الاختلاف بين عمل ((نيلي)) وعمليات ((الموساد)) السابقة هو أن إسرائيل في حرب مع ((حماس))، حيث سيكون عليهم تتبع عناصر ((حماس)) المختبئين في أنفاق تحت غزة وهي مهمة معقدة، خصوصاً أنها على الأرجح ستكون بالتوازي مع العملية العسكرية الجارية.
وأشار مدرس إلى أنه لا يعتقد أن عملاء ((نيلي)) سيتحركون خلال المرحلة الأولى من الهجوم البري على غزة بسبب الخطورة الشديدة للوضع، وتابع: ((سيبدأون عملهم بعد تنفيذ أهداف العملية العسكرية، حيث سيقومون بالقضاء على العناصر التي نجت من الهجوم العسكري)).
ومن جانبه، يرى بيرغمان أن عملاء ((نيلي)) سيبدأون عملهم في الوقت نفسه مع القوات الإسرائيلية، وأوضح: ((سيكون لديهم مهمتان، الأولى هي تحديد موقع الرهائن وتحريرهم، إن أمكن، والثانية تحديد أماكن عناصر (حماس) المشاركين في هجوم 7 أكتوبر والقضاء عليهم)).
وتعد الأهداف الأكثر وضوحاً هي عناصر ((قوات النخبة)) التابعة لـ((كتائب القسام)) الجناح العسكري لحركة ((حماس)).
وعناصر النخبة هؤلاء المشتبه بأنهم من نفذوا هجوم 7 أكتوبر. وكذلك العقول التي خططت للهجوم، محمد الضيف القائد العام لـ((كتائب القسام))، ونائبه مروان عيسى، وقائد حركة ((حماس)) في قطاع غزة يحيى السنوار.
ويلفت بيرغمان النظر إلى أن مشاركة ((الموساد)) تعني أن عمليات الاغتيال لن تقتصر على قطاع غزة.
مضيفاً: ((انخراط الموساد في العملية يعني أن إسرائيل ستلاحق عناصر (حماس)، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن ربما في قطر وتركيا)).
واستطرد: ((أشير إلى أشخاص مثل خالد مشعل وإسماعيل هنية، اللذين أعتقد أنهما سيكونون قلقين لسبب واضح)). ويقول مدرس: ((وحدة (نيلي) ستضع قائمة بأسماء المطلوب اغتيالهم، وسيُصَدَّق عليها من مسؤول كبير بالحكومة، لكنه لن يكون نتنياهو حتى يمكنه نفي معرفته بهذه الأعمال)).-(وكالات)

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