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الاحتلال يقتحم منزل مدير مكتب الميادين ناصر اللحام.. يعتدي على زوجته ويعتقل نجليه

10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكّد مدير مكتب شبكة الميادين في فلسطين المحتلّة ناصر اللحام أنّ قوات الاحتلال اعتدت على زوجته وأولاده، بعدما اقتحمت منزله في بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء.

كما شدّد على "وجود تحريض شبه مستمر في الإعلام الإسرائيلي على قناة الميادين".

واعتقلت قوات الاحتلال نجلي اللحام باسل وباسيل، لتقوم بعد ذلك بإطلاق سراح الأخير ومصادرة هاتف الأوّل.

وأكد مدير مكتب الميادين أنّ "ما يحصل للشباب في الضفة الغربية يحصل لأولاده"، مشدداً على أنّ "الإنسان يخجل من الحديث عن همّه حين يشاهد عبر الشاشات ما يحدث لأهلنا في غزة".

وتابع: "عندما يرى الإنسان هدم المنازل وقتل الأطفال، فإنّه يخجل من مقارنة ذلك بالاعتقال والضرب".


وفي تفاصيل الاعتداء الذي طال منزل اللحام واعتقال نجليه، قال اللحام إنّ "قوةً إسرائيليةً كبيرةً اقتحمت المنزل"، على الرغم من علمها أنّ فيه استديو بث.

وأضاف أنّ الإسرائيليين قاموا بتفتيش غرف أبنائه وترهيب الأطفال.

وبعد ساعة ونصف ساعة من اعتقال باسل وباسيل اللحام، أُعيد باسيل بعد الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق، فيما بقي باسل، وهو أمين سر حركة فتح في جامعة بيت لحم، قيد الاعتقال.

وأشار اللحام إلى أنّ الاحتلال استخدم "المهدة" في تحطيم الجدران وخلع الأبواب في معظم المنازل التي تم اقتحامها في بيت لحم في كثير من الأحيان، مشبّهاً الأمر بـ"العمليات الحربية، لا اعتقال المدنيين".

وأوضح أنّ الاستهداف في الضفة الغربية "يطال جميع الفصائل وكل من ينشط على الأرض ويتضامن مع غزة"، مؤكداً أنّ "ما يحدث هو رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في الضفة، وعلى رأسها حركة فتح، بأنّ التضامن مع غزة وتنظيم التظاهرات من أجلها ممنوعان"، إلا أنّ هذا "يزيد من تمسّك أهل الضفة الغربية بقضيتهم وضرورة المشاركة في رفع الظلم عن غزة وأهلها وأطفالها"، وفق ما أكد مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، مع تشديده على أنّ "القضية الأساسية والمركزية في كل منزل في الضفة الغربية هي غزة"، وأنّ "هذا الموقف ثابت فيها".



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