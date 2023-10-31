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إيهود باراك: التوغل البري محفوف بعدة مخاطر

10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، إنه على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان عدة محاذير وحسابات، منها مخاطر اندلاع حرب مع“حزب الله” بالتزامن مع الحرب في غزة، علاوة على المخطوفين فيها والشرعية الدولية، وهي ليست مفتوحة.
في حديث للإذاعة العبرية العامة، قال إيهود باراك إن“حماس” قلقة من وصمها بـ“داعش”، ولها منظومة مصالح مقابل دول، وعلينا رفض الإفراج بالتقسيط، أو التمييز بين أسرى إسرائيليين وأجانب، وأقولها بأسى: أنا لا أتوقع أن تطرح“حماس” صفقة شاملة قوامها“كل الأسرى مقابل الأسرى”، وهي تدرك أن إسرائيل بعد ذلك في مساعيها للقضاء على قدراتها العسكرية واقتلاعها من الحكم.
وتابع باراك، ورداً على سؤال:“أتفق مع التقدير بأن التوغل البري يساعد في الضغط على“حماس” نحو الإفراج عن الأسرى، وينتج فرصاً جديدة، ولكن في ذات الوقت هذا يصعد المخاطر، خاصة أن“حماس” من ضمن خياراتها القيام بحرب نفسية، أو التنكيل بهم، ولا أريد هنا أن أعطيهم أفكاراً. كنت أفضّل أن تكون هناك اتصالات تنتهي بتحرير كل الأسرى أولاً، والتفرغ للمرحلة الثانية، فهذا لن يجري ببساطة”.
ما هو الهدف للحرب، فهناك من يدعو لقتل جنودهم داخل الأنفاق كما فعلوا مع أدولف هتلر؟
رداً على هذا السؤال قال باراك إنه عندما قتلوا هتلر في نفقه قتل خمسة ملايين شخص، وتابع:“دعونا ألا نستعجل. لسنا هناك. هدف الحرب تم تحديده بشكل صحيح من قبل الحكومة، وهو انتزاع القدرات العسكرية والسلطوية لـ“حماس”، وهذا لا يمكن فقط بالقصف عن بعد. جنوب القطاع منطقة مفتوحة نحاول دفع الغزيين لجنوب القطاع من شأنه أن يتحول ملجأ لقيادات“حماس”، ولذلك من المحتمل أن تبقى مجموعة من قيادة“حماس”، وبعض قدراتها العسكرية، لجانب حضورها حتى بعد انتهاء الحرب. لذلك ليس الأمر بسيطاً،
وينبغي التفكير باليوم التالي سلفاً، والأخذ بالحسبان الكثير من الأمور، منها المخطوفون واشتعال الجبهة الشمالية، ومشكلة الشرعية الدولية وهي ليست غير محدودة. هناك عدم تناسب بين صبر العالم ووتيرة عمل الجيش نحو تحقيق أهداف الحرب”.
وماذا مع حزب الله ومستقبل التصعيد؟
 عن ذلك قال باراك إن طابع الاحتكاك مع“حزب الله” ينطوي على مشكلة. وتابع:“لا أعرف إذا ما كان“حزب الله” يريد الانضمام للحرب، مثلما لا أعرف إذا كانت إيران معنية وربما أمريكا تردعهم. لكن طبيعة وعمق التراشق في الشمال تشي بأن من الممكن تدهور الوضع نحو حرب واصطدام شامل معه، بكل ما لديه من قدرات خلال أيام، وعلينا أن نأخذ بالحسبان أن نجد أنفسنا في حرب ثانية في الشمال قبل إتمام مهماتنا داخل قطاع غزة، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا السيناريو. وهذا ما يفسر إدارة الحرب في غزة بحذر”.
رداً على سؤال حول مستقبل نتنياهو، قال إنه ليس مهماً ما يقوله باراك، إنما ما تقوله أغلبية الإسرائيليين التي ترى به مسؤولاً مركزياً عن الفشل الذريع، وبالتالي عليه الرحيل”.
ويواصل عدد من المراقبين الإسرائيليين التحذير من نفاد الساعة الرملية الدبلوماسية، ومن انتهاء شرعية الحرب على المستوى الدولي، بعد نحو الشهر على نشوبها.
في مقال نشرته صحيفة“يديعوت أحرونوت”، اليوم، قال المحلل السياسي بن درور يميني إن الإفراج عن الجندية مهم، لكنه لا يؤثر على الساعة الرملية الدبلوماسية. وتابع محذراً:“لست بحاجة لأن تكون خبيراً بالرأي العام العالمي لكي تتخيل شكل المظاهرات ضد إسرائيل عندما تتوقف الصحافة الدولية عن الانشغال بفظائع“حماس” داخل مستوطنات“غلاف غزة”، في السابع من أكتوبر، وتبدأ بالتركيز على مشاهد الدمار والنار وقتل الأبرياء داخل قطاع غزة، بعدما تم تهجير مليون مواطن من غزة من بيوتهم”.
وبخلاف محللين عسكريين إسرائيليين ممن يتماثلون مع الرواية الإسرائيلية الرسمية بالكامل، يقرّ محلل الشؤون العسكرية في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل، في مقاله، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يكثف الضغط على قطاع غزة أملاً بتليين مواقف“حماس”، وبتحسين شروط إطلاق سراح المخطوفين.
ويضيف هارئيل، متوافقاً مع باراك حول مخاطر اشتعال الجبهة الشمالية:“الجيش الإسرائيلي يعمّق سيطرته على شمال القطاع مستغلاً امتيازه من ناحية قوة النار والمراقبة. وفي الشمال يلاحظ أن إسرائيل و”حزب الله” غير راغبين بالانجرار لمعركة شاملة، لكن من شأنهما التورط بها بالذات لهذا السبب”.
وعدا صحيفة“هآرتس”، احتفلت وسائل الإعلام العبرية بعملية“الإفراج عن جندية كانت في الأسر”، وتتحدث بمصطلحات البطولة والشجاعة، دون طرح أسئلة حول كيفية تخليصها، ولماذا أعلن ذلك فقط بعد يوم من عودتها، ولماذا لا توجد شهادات بصرية عن العملية التي تلفها إسرائيل بضبابية كبيرة، وتحظر على الجندية، وعلى عائلتها، التحدث بأي كلمة، بخلاف السيدة اليهودية ليفشتس، التي أفرجت عنها“حماس”، قبل أسبوع، وقالت إن هذه عاملتْها بلطف ولبّت احتياجاتها الإنسانية، وأطعموها هي وبقية الأسرى والمخطوفين مما أكل عناصر حماس”.
وسعت الصحافة العبرية لتهميش فيديو“حماس” حول الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في تغطياتها، وذهبت بعضها، كـ“يديعوت أحرونوت”، لتجاهل الموضوع بالكامل.
في ذات الوقت سعت وسائل الاعلام العبرية للتماثل مع رواية إسرائيل الرسمية حول حيوية التوغل البري لإطلاق سراح المخطوفين والأسرى، وقالت إن الإفراج عن الجندية، أمس، ينطوي على وجبة أكسجين للحكومة، تتمكن من خلالها مواجهة ضغوط عائلات الأسرى، وإقناعهم بالتريث والصمت، كي لا يصب الماء على طاحونة“حماس”، لكن يبدو أن ذلك لن يعمل، فمن المرجح أن يصعد ذوو الأسرى والمخطوفين من احتجاجاتهم ومطالبهم بالسعي الحقيقي الفوري لاستعادتهم وقبل التورط بحرب برية واسعة تهدد حياتهم. في ذاكرة الإسرائيليين تجارب مرة مثل تجربة ملاح الجو الاسرائيلي رون أراد، الذي ما زال مفقوداً منذ وقع بالأسر في لبنان، عام 1983، وهناك من يعتقد أن إسرائيل فوّتت فرصة وقتها بعدم استعادته في صفقة تبادل سريعة، وهناك مخاوف دفينة من تكرار السيناريو، خاصة أن الحديث يدور عن وجود مدنيين ونساء وأطفال ومسنّين في يد“حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وبخلاف كافة المعلقين الإسرائيليين ممن يتحدثون عن الحلول العسكرية، قال الوزير السابق عوزي برعام إن الحل الحقيقي بعد انتهاء الحرب هو قيام دولة فلسطينية، منوها لما أكد عليه الرئيس الأمريكي، خلال زيارته للبلاد، قبل عشرة أيام.-(وكالات)

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