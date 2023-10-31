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نداء الوطن تُفصح عن فحوى الكلمة المرتقبة لنصر الله

10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشارت صحيفة نداء الوطن وبحسب معلوماتها، إلى أنّ الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ستتضمّن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، كما الدور العسكري الأميركي في ما يحصل على الحدود الجنوبية.
و سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة عينها رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم "حزب الله" فقط.

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