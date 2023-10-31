نداء الوطن تُفصح عن فحوى الكلمة المرتقبة لنصر الله
التاريخ
10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشارت صحيفة نداء الوطن وبحسب معلوماتها، إلى أنّ الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ستتضمّن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، كما الدور العسكري الأميركي في ما يحصل على الحدود الجنوبية.
و سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة عينها رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم "حزب الله" فقط.
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