إسرائيل ترتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد و أصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال مربع سكني كامل في مخيم الشاطئ غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة كبيرة في مخيم الشاطئ مستهدفة مربع سكني كامل مكتظ بالسكان تم مسحه ، حيث تم انتشال عدد كبير من الشهداء من عائلات أبو عبيد ومقداد وعرفة وسالم.
وفي ذات السياق ، استشهد مواطن ونجله إثر استهداف منزلهم قرب مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون في غزة.-(بترا)
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