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إسرائيل ترتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة

10/31/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد و أصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال مربع سكني كامل في مخيم الشاطئ غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة كبيرة في مخيم الشاطئ مستهدفة مربع سكني كامل مكتظ بالسكان تم مسحه ، حيث تم انتشال عدد كبير من الشهداء من عائلات أبو عبيد ومقداد وعرفة وسالم.
وفي ذات السياق ، استشهد مواطن ونجله إثر استهداف منزلهم قرب مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون في غزة.-(بترا)

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