ارتفاع عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين بعد طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن قتالا ضاريا يدور في غزة والموقف يتطلب الصمود والصبر، وفق تعبيره.
وأكد أن إسرائيل سترد -حسب وصفه- على كل محاولة للإضرار بها وعلى كل خلية تحاول الدخول إليها.
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