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ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 8535 منذ 7 أكتوبر

10/31/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، قال القدرة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال استهدف مستشفى الصداقة التركي صباح اليوم، في حين ستتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء.

وناشد المواطنين بالتوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل، كما ناشد مصر لفتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى.


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