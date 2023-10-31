ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 8535 منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد الشهداء في
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة،
وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
ونقلا عن قناة
"الجزيرة"، قال القدرة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال استهدف مستشفى
الصداقة التركي صباح اليوم، في حين ستتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء
والإندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء.
وناشد المواطنين بالتوجه
لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل، كما ناشد مصر لفتح معبر رفح وضمان تدفق
المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى.
MENAFN31102023000072011014ID1107347724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.