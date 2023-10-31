حرب غزة 2021: أنقذنا السمكات.. الطفلان نانا ومحمود العقاد بخير

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب ناشطين آنذاك، فإن منزل الطفلين نانا وأحمد العقاد تعرض لدمار تام نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.يسأل الصحفي الطفلة ناريمان العقاد، التي أنقذت السمكة مع أخيها، وتملك عصافير أيضاً: من شو خايفة يا ناريمان؟ لتجيبه: خايفة يخلص أكل العصافير والمحلات مسكرةويظهر الطفلان بالفيديو وهما يضحكان، إذ يقول الصبي: أنقذنا السمكة من الدار"، فترد الفتاة: "وسننقذ العصافير كذلك".

كانت أغلب مشاهد الأطفال القادمة من غزة في معركة سيف القدس، مأساوية، إما أشلاءً أو جثثا، أو أطفالا خائفين وهاربين من العدوان، وجاء هذا الفيديو ليبعث قليلاً من الفرح في وسط الحزن والمأساة، بعد أن استشهد ما يزيد عن 200 فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 1600 بجروح مختلفة في ذلك العدوان.



اليوم وبعد عامين من تلك الحرب الهمجية، ما زال الناس يتذكر حنية وبراءة الطفلين على حيوانتهم الأليفة ، ويتساءلون عن مصيرهمها في ظل الأوضاع الوحشية الراهنة، بعد أن قامت إسرائيل قبل 25 يوماً بشن عدوان لم نرى حجماً بإجرامه ووحشيته فيما مضى، في حصيلة شهداء تجاوزت الـ8 آلاف.



استطعنا بواسطة مجموعة "مش أرقام " عبر فيسبوك، والتي تعنى بتوثيق كافة أسماء الشهداء، الاطمئنان على الطفلين نانا وأحمد العقاد، ليجب مصدر مقرب منهما لـ"الغد" أنهما بخير وعافية.. حتى الآن.















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