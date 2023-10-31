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اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرة قرب ايلات.. والاحتلال يهدد الحوثيين

10/31/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عن اعتراض صاروخ بالستي أطلق من منطقة البحر الأحمر تجاه جنوبي الكيان.
وذكر الناطق العسكري ان منظومة صواريخ "خيتس" المضادة للصواريخ بعيدة المدى اعترضت الصاروخ فوق البحر الأحمر وقبيل وصوله سماء ايلات ، حيث يتم استخدام هذه المنظومة للمرة الاولى خلال الحرب.
كما أكد الناطق العسكري اعتراض طائرة مسيرة في المياه الدولية قبالة ايلات في وقت سابق من اليوم.
وقال موقع "والا" العبري ان الصاروخ والطائرة أطلقت على يد الحوثيين في اليمن.
فيما نقل عن مصدر أمني اسرائيلي قوله بأن الامن الاسرائيلي يدرس الرد العسكري على هجمات الحوثيين الأخيرة.

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