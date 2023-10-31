اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرة قرب ايلات.. والاحتلال يهدد الحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عن اعتراض صاروخ بالستي أطلق من منطقة البحر الأحمر تجاه جنوبي الكيان.
وذكر الناطق العسكري ان منظومة صواريخ "خيتس" المضادة للصواريخ بعيدة المدى اعترضت الصاروخ فوق البحر الأحمر وقبيل وصوله سماء ايلات ، حيث يتم استخدام هذه المنظومة للمرة الاولى خلال الحرب.
كما أكد الناطق العسكري اعتراض طائرة مسيرة في المياه الدولية قبالة ايلات في وقت سابق من اليوم.
وقال موقع "والا" العبري ان الصاروخ والطائرة أطلقت على يد الحوثيين في اليمن.
فيما نقل عن مصدر أمني اسرائيلي قوله بأن الامن الاسرائيلي يدرس الرد العسكري على هجمات الحوثيين الأخيرة.
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