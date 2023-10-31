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القسام يجدد قصف تل أبيب وأماكن أخرى

10/31/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب ومستوطنة نير اسحاق وقاعدة نيفاتيم، برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

يشار إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في عدة مناطق يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي.

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