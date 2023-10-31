القسام يجدد قصف تل أبيب وأماكن أخرى

القسام يجدد قصف تل أبيب وأماكن أخرى
التاريخ
10/31/2023 2:25:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام،
الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب ومستوطنة
نير اسحاق وقاعدة نيفاتيم، برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.
يشار إلى أن صافرات
الإنذار أطلقت في عدة مناطق يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي.
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