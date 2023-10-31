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الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مخيم جباليا قد تفوق المعمداني

10/31/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وزارة الصحة بغزة: مجزرة مروعة في جباليا وعدد ضحاياها قد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للجزيرة:
الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية.
قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان.
الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر.
الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها.
نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.
نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم.
عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.
لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات.
الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها.
نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.
نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم.

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