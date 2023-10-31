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استشهاد وإصابة 400 فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

10/31/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي على حي في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة نحو 400 بحسب حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء.
وتحدثت الوزارة في مؤتمر صحفي عن "قصف حي سكني كامل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بـ 6 قنابل تزن القنبلة الواحدة طنا من المتفجرات؛ لتدمر حيا كاملا يتكون من بيوت متراصة وأغلبها قديمة".
وقامت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحي في المخيم بشكل كامل ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كانوا في هذا الحي، ويقدر العدد الأولي للضحايا بنحو 400 ما بين شهيد وجريح، وفق الوزارة التي قالت إنها مجزرة وحشية جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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