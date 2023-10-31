القسام: نخوض معارك شرسة مع الاحتلال شرق حي الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.
وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".
وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".
وعصر اليوم الثلاثاء، أعلنت "كتائب القسام" قصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.
كما أفاد شهود عيان، أن "المقاومة الفلسطينية على عدة محاور من قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المحور الشمالي الغربي، شهد اشتباكات مسلحة عنيفة جدا، تخللها استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة محققة إصابات مباشرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي". - وكالات
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