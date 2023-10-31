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القسام: نخوض معارك شرسة مع الاحتلال شرق حي الزيتون

10/31/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".
وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".

وعصر اليوم الثلاثاء، أعلنت "كتائب القسام" قصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.
كما أفاد شهود عيان، أن "المقاومة الفلسطينية على عدة محاور من قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المحور الشمالي الغربي، شهد اشتباكات مسلحة عنيفة جدا، تخللها استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة محققة إصابات مباشرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي". - وكالات


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