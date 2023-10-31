مقتل جندييْن إسرائيليين في اشتباكات شمال غزة

مقتل جندييْن إسرائيليين في اشتباكات شمال غزة
التاريخ
10/31/2023 2:25:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال توغل بري على تخوم قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من وحدة النخبة "سييرت جفعاتي" قتلا صباح
اليوم الثلاثاء في شمال غزة، كما أصيب آخران بجروح خطيرة. -(بترا)
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