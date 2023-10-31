دوي انفجار في تل أبيب إثر إطلاق دفعة صاروخية من غزة

دوي انفجار في تل أبيب إثر إطلاق دفعة صاروخية من غزة
التاريخ
10/31/2023 2:25:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في مدينة تل أبيب عقب إطلاق دفعة صاروخية جديدة من قطاع غزة.
وانطلقت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، حيث أطلقت دفعات صاروخية باتجاه المدينة وضواحيها الشمالية والجنوبية والشرقية.
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