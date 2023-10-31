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دوي انفجار في تل أبيب إثر إطلاق دفعة صاروخية من غزة

10/31/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في مدينة تل أبيب عقب إطلاق دفعة صاروخية جديدة من قطاع غزة.
وانطلقت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، حيث أطلقت دفعات صاروخية باتجاه المدينة وضواحيها الشمالية والجنوبية والشرقية.

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