القسام تنفي تحرير الاحتلال أي أسير لدى المقاومة

نفى الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيـدة رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسرى لدى القسام، قائلا:

"راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدينا، وإذ يتفاخر نتنياهو بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة، فإنه يحتاج 20 عاما لتحرير بقية الأسرى."



وأضاف أبو عبيـدة في خطاب له، مساء الثلاثاء، "تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد، وأنه تم إدخال في هذه المعركة وللمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات."



وتابع أبو عبيدة: "مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.



وأشار إلى أنه تم قتل وإصابة عدد كبير من جنود الاحتلال خلال الاشتباكات وأن سلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.



وبين أبو عبيدة، أن الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري، مضيفا أنه مع بدء التوغل البري حتى قامت المقاومة بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة.



وأكد أبو عبيدة أنه تم إبلاغ الوسطاء أنه سيتم الإفراج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبة المقاومة بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.



وقال أبو عبيدة: "عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية."