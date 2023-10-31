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فلسطينيون من القدس يتعرضون لضرب شديد

10/31/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: نير حسون 31/10/2023

شبان فلسطينيون تم اعتقالهم من قبل الشرطة في القدس، الأسبوع الماضي، ضربوا بشدة على يد رجال الشرطة والسجانين. هذا ما يتبين من عدد من الشهادات والتوثيقات. في حالات أخرى، تم توثيق رجال شرطة بأنفسهم، تنكيل وإهانة للمعتقلين، ورفعوا هذه الصور في الشبكات الاجتماعية.
ع. (17 سنة)، شهد بأنه ضرب على يد رجال الشرطة عندما قامت وحدة من الشرطة السرية "يسام" باعتقاله في حي الشيخ جراح في شرقي القدس. لقد جلس مع عدد من الشبان في الحديقة العامة في المكان وهربوا عند مجيء رجال الشرطة، لأنه حسب قولهم كانت هناك حالات قام فيها رجال الشرطة السرية بالاعتداء على الشبان في الحي وحطموا هواتفهم في الأسبوعين الأخيرين. رجال الشرطة لاحقوا ع. الى بيته. والده قال إن قوات الشرطة "جاءت الى البيت وأرادت تحطيم الباب. زوجتي فتحت لهم، ومن دون أن يسألوا أحدا بدأوا في الدخول الى البيت وقاموا بضرب ع. وابني أ. (15 سنة) وزوجتي".
والد ع. قال إن الأم شاهدت ابنها وهو مرمي على الأرض وثلاثة من رجال الشرطة يدوسون عليه. "قامت بالصراخ والشرطي دفعها الى الوراء لثلاثة أمتار. أنا وصلت الى البيت ورجال الشرطة قاموا بكهربتنا. أنا وأخي"، قال الأب. ع. وأمه تم اعتقالهما وأخذها الى مركز شرطة شاليم في المدينة. حسب أقوال ع. فإن رجال الشرطة ضربوه أيضا وهو في السيارة في الطريق الى مركز الشرطة، وقاموا بشتمه وطلبوا منه شتم أمه وأخته. عندما بدأ ينزف بسبب العنف الذي تعرض له، قال ع. إن رجال الشرطة صرخوا عليه لأنه يقوم بتوسيخ السيارة وزادوا استخدام العنف ضده.
لقد شهد بأن رجال الشرطة سمحوا له بشرب الماء بعد أن وضعوا فيه الفلفل. "قلت إن هذا حارق وحاد، ولكنهم ضحكوا وقالوا إن هذه مياه باردة". ع. تم التحقيق معه لأنه يوجد في بيته علم فلسطين ومسدس دمية ورصاصة لمسدس تم أخذها عن الشارع. بعد تسع ساعات، تم إطلاق سراحه هو وأمه من دون شروط. في الصور التي صورها أبناء عائلة ع. بعد إطلاق سراحه، ظهرت كدمات قاسية على ظهره وكتفه وذراعيه ووجهه.
الشرطة قالت، ردا على ذلك "إن ع. هرب من رجال الشرطة الى بيته بعد أن لاحظه رجال الشرطة في ظروف تثير الاشتباه. أثناء اعتقاله قامت والدته بمهاجمة شرطي، والمتهم قاوم عملية الاعتقال. لذلك، تم استخدام القوة معه. في نهاية التحقيق تم إطلاق سراحه ووضعه في الإقامة الجبرية. كلما تم طرح شكاوى على سلوك كهذا أو غيره من الجدير، فحص هذه الشكاوى من قبل الجهات المختصة".
قبل أسبوعين، قام رجال الشرطة بضرب أربعة شباب بشكل شديد أثناء اعتقالهم على مدخل قرية صور باهر في شرقي القدس، وكسرت يد أحدهم. حسب ادعاءات الشرطة، فإنه تم العثور في سيارتهم على مفرقعات، وهم كانوا متهمين بنشاطات تخريبية معادية. ثلاثة من الأربعة تم إطلاق سراحهم في الإقامة الجبرية، والرابع تم تمديد اعتقاله الى يوم الأحد.
معتقلون ومحامون اشتكوا بأنه، إضافة الى عنف الشرطة، فإن الفلسطينيين يعانون من عنف السجانين في المعتقل في المسكوبية. هذا إضافة الى العقاب الجماعي في المعتقل، الذي يشمل أخذ الفرشات من غرف الاعتقال في الليل، هذا حسب ادعاء المعتقلين. وقد وصلت للصحيفة على الأقل ست حالات اشتكى فيها المعتقلون باستخدام العنف من قبل السجانين، بعضها مدعوم بالصور. معظمهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من التنكيل بهم. بعض المعتقلين التقطوا صورا ونشروها تظهر كدمات على الذراع والظهر بعد إطلاق سراحهم من الاعتقال. في جلسة مناقشة في المحكمة لإحدى الحالات في هذا الأسبوع، أمرت القاضية حافي توكر بتحويل محضر الجلسة الى رئيس محكمة الصلح، "إزاء الادعاءات المتكررة حول العنف الذي يستخدم في المعتقل".
المحامي خليل زاهر، الذي مثل عددا من المعتقلين الذين قدموا شكاوى على العنف، قال إن الكثير من المتهمين الذين مثلهم في الأسابيع الأخيرة في إجراءات تمديد الاعتقال في محكمة الصلح في القدس، قالوا له إنهم تعرضوا لـ"الإهانة والشتم والعنف والوحشية القاسية من قبل السجانين في المعتقل في المدينة". في بعض الحالات، قال زاهر "إن القضاة أشاروا الى الكدمات على أجسادهم. المعتقلون أضافوا أنه في كل مرة يكون فيها عملية لإحصاء المعتقلين، فإن السجانين كانوا يوقفونهم قرب الحائط والاعتداء عليهم بالعصي، واعتادوا أخذ الفرشات عند الخامسة فجرا وإعادتها عند الثانية عشرة ليلا". وحسب أقوال زاهر، فإنه هو والمعتقلون الذين مثلهم قدموا شكوى للوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين.
في مصلحة السجون، قالوا ردا على ذلك: "شكاوى وادعاءات كما طرحت أمامكم لم تصل الى قيادة السجن، وهي ليست معروفة لنا. يجب التوضيح بأنه في هذا الوقت وفي الساعة التي يحارب فيها الجنود في الجبهة، فإنه يتم طرح ادعاءات مختلفة من قبل العدو تخدم الدعاية الكاذبة ضد دولة إسرائيل. نحن نوصي بفحص هذه الادعاءات بشكل معمق. إضافة الى ذلك، يوجد لكل معتقل الحق في التوجه بالشكوى بواسطة القنوات المعروفة".
منذ اندلاع الحرب، نشرت أفلام عدة في الشبكات الاجتماعية ظهر فيها رجال الشرطة وهم يقومون بإهانة المعتقلين الفلسطينيين. في أحد الأفلام ظهر عدد من جنود حرس الحدود وهم يحوطون فلسطينيا مكبلا ووضعوا في يده علم إسرائيل وغنوا من حوله "شعب إسرائيل حي". أحد رجال الشرطة أجبر المعتقل على الانضمام للغناء. في فيلم آخر ظهر شرطي وهو يحني رأس معتقل فلسطيني مكبل وعيناه معصوبتان، وهو يقرأ "ليحيا سيدنا ومعلمنا وحاخامنا". في توثيق آخر، ظهر معتقل مكبل وعيناه معصوبتان ورجال الشرطة يقومون بوضع علم إسرائيل بين يديه وقاموا بتصويره وهو يحمل العلم.
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، توجهت الى المستشارة القانونية للحكومة وإلى المفتش العام للشرطة وطلبت إصدار تعليمات لرجال الشرطة والمتحدثة بلسان الشرطة لـ"حماية كرامة وحقوق المتهمين والمعتقلين، بما في ذلك الامتناع عن نشر صورهم". في الشكوى التي قدمتها الجمعية، كتب أن نشر صور المعتقلين وهم يحملون علم إسرائيل "يشكل مسا خطيرا بحق المتهمين في الحصول على محاكمة نزيهة والحق في الكرامة والخصوصية".
الشرطة لم تقدم أي رد على الأفلام حول رجال الشرطة.
في غضون ذلك، قام رجال شرطة في الأسبوع الماضي باعتقال أحد سكان مركز القدس الذي قام بتعليق لافتة على النافذة كتب عليها "لا توجد قدسية في مدينة محتلة". اللافتة معلقة على شرفة بيت المعتقل منذ سنتين، جاك غرينفيلد. وإلى جانب اللافتة كان هناك علمان صغيران فلسطينيان. "يجب بذل الجهد كي ترى الأعلام من الشارع"، قال غرينفيلد. وحسب قوله، فإن خمسة من رجال الشرطة قاموا باقتحام منزله وصادروا اللافتة والأعلام وتجاهلوا صراخه عليهم كي يظهروا له الأمر أو الكشف عن هويتهم.
"أحد رجال الشرطة، قال إنه يجب علي إعطاء رقم الهوية، وإلا فإنه سيقوم باعتقالي. عندما حاولت التعريف عن نفسي، جاء شرطي آخر اسمه بابل وقام بتهديدي باستخدام المسدس الصاعق ويجرني على أربع"، قال غرينفيلد. "سمحوا لي بربط الحذاء وكبلونا وجروني الى أسفل. في الطريق الى مركز الشرطة، قام رجال الشرطة بتوجيه الشتائم والتهديد لي". وقد تم اعتقاله لست ساعات، وبعد ذلك تم التحقيق معه لفترة قصيرة. "الشرطية سألت مرة تلو آخرى إذا كنت أعرف بأن اللافتة هي تحريض على الإرهاب وأننا نوجد في فترة حساسة. حاولت إخبارها بما حدث، ولكنها لم تكلف نفسها عناء الكتابة". بعد ذلك تم إطلاق سراحه من دون شروط.
فيما يتعلق باعتقال غرينفيلد، جاء من الشرطة بأن "رجال الشرطة وصلوا الى المكان بعد أن وصلت للشرطة تقارير كثيرة عن لافتة وأعلام فلسطين معلقة على شرفة شقة، التي أدت الى تجمع المدنيين ومحاولة الوصول الى الشقة. الشرطة عملت على إنهاء هذه المخالفة ومنع أعمال العنف من أي نوع".

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