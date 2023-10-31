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عمق الأراضي الحماسية

10/31/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم







بقلم: يوآف ليمور 31/10/2023

إن تحرير المجندة أوري مجيدش لحظة نور في ظلام الحرب القاسية التي فرضت على إسرائيل. الإحساس هو أنه لأول مرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) عادت الجرأة والإبداعية الى الجانب الإسرائيلي. حقيقة أن أمر تحريرها نشر بعد بضع ساعات من شريط مسجل آخر أخرجته حماس بمشاركة ثلاث مخطوفات ساعدت بالتأكيد في الفرح الجماعي، وبالتأكيد عظمت الفرحة الخاصة لعائلة مجيدش التي يمكنها الآن أن تتنفس الصعداء. العملية ذاتها كانت تحبس الأنفاس. لقد درج على قول هذا بخفة كبيرة جدا عن عمليات كثيرة، لكن في الحالة الراهنة هذا كان هكذا بالفعل. التفاصيل محظورة النشر ويحتمل ألا تعرف أبدا، لكن الورود في هذه الحالة من حق رجال العمليات في جهاز الأمن العام "الشاباك" ممن استغلوا معلومة استخباراتية دقيقة لعملية موضعية ناجحة في عمق الأرض الحماسية. وكان الجيش الإسرائيلي شريكا في العملية التي أشرف عليها في الزمن الحقيقي رئيس الشاباك ورئيس الأركان بسبب حساسيتها العالية والخوف من أن تؤدي الى تعقيدات.
جيء بمجيدش الى إسرائيل، فجر أول من أمس، فحصت، وبعدها التقت أبناء عائلتها. معقول أن يستجوبها الجيش الإسرائيلي كي يفهم ما مر عليها في الأسر من لحظة اختطافها من استحكام ناحل عوز في صباح هجوم فرحة التوراة وأساسا كي يتعرف على تفاصيل جديدة.
يمكن الافتراض أن إسرائيل ترددت في أن تنشر عن تحرير مجيدش. فيحتمل أن تدفع العملية حماس لأن تنقل المخطوفين مما سينتج معلومات إضافية عنهم. بالمقابل ستعمل المنظمة على تشديد الحراسة عليهم.
بالتوازي يأملون في إسرائيل في أن تتيح الحملة البرية فرصا إضافية تتعلق بالمخطوفين. هذا صحيح على المستوى التكتيكي. فالاحتكاك بالأرض ينتج معلومات استخبارية وفرص عملياتية. كما أن هذا صحيح استراتيجيا أيضا: إذا ما شعرت حماس بأن مراكز قوتها في مدينة غزة عرضة للخطر، فهي كفيلة بأن تبادل المخطوفين كي تخفف الضغط العسكري عليها.
تواصلت الحملة نفسها، أول من أمس، أيضا، وإن كانت إسرائيل كفيلة بأن تصطدم قريبا بمعضلة ذات مغزى. فالقيادة السياسية الأمنية، وإن كانت أعلنت أن الهدف هو القضاء على الذراع العسكرية لحماس ونزع قدراتها السلطوية، لكن في المداولات الداخلية جرى الإعراب عن التقديرات بأن هذا سيستغرق أشهرا طويلة لأجل تحقيق هذه الأهداف. وحذرت محافل مختلفة بأن في هذه الفترة ستفقد إسرائيل الشرعية الدولية للعملية، وتساءلت فيما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي سيصمد أمام عبء الحرب، وبالتأكيد حين يكون مطلوبا بالتوازي الإبقاء على تأهب أعلى في الحدود الشمالية أيضا.
إذا ما قررت إسرائيل الامتناع عن ذلك، فبديل محتمل هو العمل بشكل محدود ومواصلة المعركة بأساليب مختلفة لا تستوجب بقاء متواصلا في عمق الأرض الفلسطينية. مع أن مثل هذه الخطوة ستقلل الضغط الدولي والاقتصادي على إسرائيل، لكن مشكوك فيه أن تحقق أهداف الحرب، وهي بالتأكيد لن تحيد التهديد من الشمال ولن تسمح أيضا بالتقدم في عملية إعادة بناء البلدات في غلاف غزة. في هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي الحملة البرية. والإنجازات التي سيحققها -في قتل (المقاومين)، في تدمير البنى التحتية، في تحرير المخطوفين- ستحدد باقي الطريق بقدر لا يقل عن الضغوط الخارجية. وعلى فرض أن الجبهة الشمالية لن تشتعل، سيشتد الضغط على حماس. ينبغي الأمل في أن يؤدي هذا الى عودة مزيد من المخطوفين الى الديار قريبا.

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