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واجبنا أن نعرض على حماس الكل مقابل الكل

10/31/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







بقلم: شمعون شيفر 31/10/2023

لشدة الأسف، لا توجد سابقة يمكن أن نتعلم منها ونعمل بموجبها في محاولة لتحرير المخطوفين في غزة.
لقد دفعت إسرائيل أثمانا باهظة في الماضي لقاء جنود احتجزوا لدى منظمات مقاومة فلسطينية. رابين لم يسامح نفسه حتى يومه الأخير حين وافق على تحرير مئات الفلسطينيين. نتنياهو هو الآخر استسلم لمطالب حماس وحرر 1.027 محررا لقاء جلعاد شاليط، بعد أن بنى على مدى السنين حياة مهنية على أساس الوعود بعدم الاستسلام (للمقاومة). في حينه أيضا، مثلما هو الحال اليوم، عرفت حماس بأن الرأي العام في إسرائيل سيتجند دون أي تردد في صالح التحرير وسيرفض كل محاولة من أصحاب القرار لإبداء ضبط للنفس هدفه تخفيف الثمن لقائه.
الوضع الحالي مأساوي، لكنه غير مسبوق. 238 إسرائيليا وعاملا أجنبيا اختطفوا وبدفعة واحدة أصبحوا أداة في خدمة حماس ومنحوها فرصة لأن تفحص بعمق معنى الجملة التي نستطيب جميعنا قولها "كل إسرائيلي كفيل الواحد للآخر".
وعليه، فمطلوب الآن اتخاذ موقف واضح من جانب كل الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء الحكومة: السعي الى صفقة "الكل مقابل الكل"، كل السجناء الأمنيين مقابل كل المخطوفين. إن دور الدولة هو حماية الرفاه الأساس لمواطنيها، والمخطوفون المحتجزون في غزة هم دليل على خيانتها لهذا الدور في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعليه، فلا يوجد هنا أي مكان للتفكير، حتى مع العلم أن مثل هذه الصفقة ستعرضنا للخطر في المستقبل؛ إذ إن الفلسطينيين سيحصلون على تشجيع لمواصلة محاولة اختطاف إسرائيليين.
هدفان حددتهما الحكومة منذ بداية المعركة: في البداية القضاء على حماس وفقط بعد ذلك، بتأخير ما، تحرير المخطوفين. لكن لا يمكن أن نتصور إمكانية أن يقضي الجيش الإسرائيلي أولا على حماس وفقط عندها يتفرغ لتحرير المخطوفين. إن واجبنا الأخلاقي، التكافل المتبادل بيننا، يستوجب عقد صفقة في أقرب وقت ممكن حتى لو كان المعنى هو هدنة في المعركة.
الى جانب ذلك، يجدر أيضا الإشارة الى المصاعب التي ستثور في الطريق الى الصفقة. فحماس لن تستجيب أغلب الظن للاقتراح الإسرائيلي "الكل مقابل الكل"، والذي يجب أن يأتي بصوت نتنياهو وعلنا. فرجال (المقاومة) من شأنهم أن يستخدموا المخطوفين لأجل حماية أنفسهم. إضافة الى ذلك، فإنهم سيضيفون مطالب، كأن يعود السجناء من الضفة الى بيوتهم والعرب الإسرائيليون الى بيوتهم.
وعلى الرغم من ذلك، ورغم المخاوف، لا مفر. فالمهمة الأعلى والأسمى للحكومة هي تحرير كل المخطوفين. أما من يتردد فليتذكر صور المخطوفين -رضع، أطفال، آباء وأمهات، أجداد وجدات- ويحاول التفكير كيف كان سيرد لو كان هذا حصل لأقربائه.

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