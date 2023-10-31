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الولايات المتحدة لا غنى عنها في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

10/31/2023 2:25:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






أناتول ليفين‏* - (كومون دريمز) 2023/10/25
طوال الأعوام الثلاثين الماضية، لم ينجح حتى جهد أميركي واحد مفيد للسلام في منطقة الشرق الأوسط؛ بل إن القليل جدا من الجهد بُذل في هذا الشأن من الأساس. وأكثر من ذلك، لم تفِ الولايات المتحدة حتى بالدور الإيجابي الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه أي قوة مهيمنة: توفير الاستقرار.
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‏في ‏‏خطابه‏‏ الأخير الذي تحدث فيه عن الحربين في غزة وأوكرانيا وتورط الولايات المتحدة في كليهما، اقتبس الرئيس بايدن ‏‏العبارة‏‏ الشهيرة لوزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، حين قالت إن أميركا هي "الأمة التي لا غنى عنها". هذا هو الاعتقاد الذي تعيش وتعمل به المؤسسة الخارجية والأمنية الأميركية في حقيقة الأمر.
كما أظهر خطاب بايدن، تشكل هذه الفكرة إحدى الطرق التي تبرر بها المؤسسة للمواطنين الأميركيين التضحيات التي يطلب منهم تقديمها من أجل خاطر تفوق الولايات المتحدة. وهي أيضًا الطريقة التي يعفي بها أعضاء هذه الفقاعة أنفسهم من مشاركتهم في ارتكاب الجرائم والأخطاء الأميركية. فمهما كانت أنشطتهم وأخطاؤهم مروعة، يظل من الممكن أن يلتمسوا العذر إذا حدث ذلك كجزء من مهمة أميركا "التي لا غنى عنها" والمتمثلة في قيادة العالم نحو "الحرية" و"الديمقراطية".‏
لكنّ من الضروري أن نسأل: لماذا لا غنى عنها؟ لا تستطيع الادعاءات الفارغة عن "النظام المستند إلى القواعد" أن تجيب عن هذا السؤال. في الشرق الأوسط الكبير، يجب أن تكون الإجابة واضحة. وسوف أفترضُ أن قوة مهيمنة مختلفة ربما كانت لتحدث قدرًا أكبر من الفوضى في المنطقة، وحتى بتكلفة أكبر لنفسها مما نجحت الولايات المتحدة في فعله على مدى السنوات الثلاثين الماضية، لكن تلك القوة الأخرى كانت ستبذل بعض الجهد الجاد حقا في هذه المهمة. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان غياب قوة عظمى مهيمنة عن المنطقة يمكن أن يجعل الأمور أسوأ من الأساس.‏
خلال كل هذا الوقت، لم ينجح حتى جهد أميركي واحد مفيد للسلام في المنطقة؛ بل إن القليل جدا من الجهد تمت محاولته. وأكثر من ذلك، لم تفِ الولايات المتحدة حتى بالدور الإيجابي الأساسي لأي قوة مهيمنة: توفير الاستقرار.
‏بدلاً من ذلك، تصرفت في الكثير من الأحيان كقوة للاضطراب والفوضى: من خلال غزو العراق، وبالتالي تمكين انفجار التطرف الإسلامي السني الذي استمر في لعب دور مروع في سورية أيضًا؛ من خلال اتباع استراتيجية مصابة بجنون العظمة لبناء دولة مدفوع من الخارج في أفغانستان على مدى 20 عامًا، في تحد لكل واحد من دروس التاريخ الأفغاني؛ من خلال تدمير الدولة الليبية، وبالتالي إغراق البلد في حرب أهلية لا تنتهي، وزعزعة استقرار قسم كبير من شمال أفريقيا، وتمكين تدفق المهاجرين إلى أوروبا؛ من خلال التدمير المتكرر -أو تجاهل احتمالات التوصل إلى اتفاق معقول مع إيران؛ والأخطر من ذلك كله، من خلال رفض تبني نهج عادل حتى من بعيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والفشل خلال الجزء الأكبر من السنوات الثلاثين الماضية في بذل أي جهد جاد للتوصل إلى تسوية.‏
‏على مدى الجيل الماضي، غضت الإدارات الأميركية المتعاقبة الطرف -ليس بينما قتلت حكومات الليكود ‏‏ببطء‏‏ "حل الدولتين" وأذكت الغضب الفلسطيني والعربي بمواصلة سياستها الاستيطانية فحسب، ولكن بينما ساعد رئيس الوزراء نتنياهو عمدًا على بناء حركة‏‏ "حماس" كقوة أرادها أن تكون الضد لمنظمة التحرير الفلسطينية، حتى لا يضطر إلى التفاوض بجدية مع المنظمة.
والآن، أثبتت هذه الاستراتيجية أنها كارثية على إسرائيل نفسها، وقد تم تنفيذها من دون أي اعتبار على الإطلاق لمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين في مواجهة التشدد الإسلامي.‏
‏وماذا استفاد الشعب الأميركي نفسه من هذا؟ الجواب: لا شيء على الإطلاق؛ في حين يمكن ‏‏احتساب الخسائر بدقة: قتل أكثر من 15.000 جندي ومتعاقد أميركي في أفغانستان والعراق؛ أكثر من 50.000 جريح، غالبًا ما يعانون من إعاقات مدى الحياة؛ أكثر من 30.000 حالة انتحار بين قدامى المحاربين؛ 2.996 قتيلاً مدنيًا في 9/11، الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة انتقامًا لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ وتم إنفاق حوالي 8 تريليونات دولار لاحقا في "الحرب العالمية على الإرهاب".‏
ولم يكن سجل الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم كارثيا إلى هذا الحد، لكنه لم يبرر حتى من بعيد الادعاءات بضرورة تفوق الولايات المتحدة. كان المجال الوحيد الذي بدا فيه هذا صحيحا إلى حد كبير هو في أوروبا. في الحرب العالمية الثانية وحقبة "الحرب الباردة"، حررت الولايات المتحدة أوروبا الغربية ودافعت عن الديمقراطية هناك، بينما ارتدَت في بقية العالم رداء الاستعمار الأوروبي وحلت محله.
‏بعد الحرب الباردة، رحب سكان أوروبا الشرقية بصدق بحماية الولايات المتحدة -على الرغم من أن ادعاء بايدن بأنه إذا لم يتم إيقاف بوتين في أوكرانيا فإنه سيغزو بولندا، لا أساس له من الصحة. إن روسيا لا تملك الرغبة ولا القدرة على القيام بذلك. وعلى أي حال، إذا لم تكن عضوية بولندا أو غيرها في "الناتو" رادعاً كافياً، فما الهدف من عرض عضوية الناتو على أوكرانيا؟‏
‏خارج أوروبا، كانت المنطقة الوحيدة التي يمكن القول حقا إن الولايات المتحدة لعبت فيها دورا إيجابيا إلى حد كبير حتى الآن هي شرق آسيا (باستثناء حرب فيتنام بالتأكيد)، وللسبب نفسه: أن اليابان وكوريا الجنوبية ترحبان بالتحالف مع الولايات المتحدة. وفي حين أن دولاً أخرى، مثل الفلبين، ترغب في الموازنة بين أميركا والصين، فإنها لا ترغب في مغادرة أميركا. ومع ذلك، يتطلب هذا الدور وجودا أميركيا، وليس تفوقا أميركيا. وبما أن الصين لا تستطيع غزو اليابان وكوريا الجنوبية -ناهيك عن أستراليا- فإن بوسع الولايات المتحدة أن تقف بشكل مناسب على الجانب الدفاعي خلف أنظمة تحالفها الحالية، بينما تتقاسم النفوذ في أماكن أخرى مع بكين.‏
‏أما بالنسبة لأفريقيا، فليس لدى الدول هناك صراعات مع بعضها بعضا يتعين على أميركا السيطرة عليها أو التوسط فيها. إن مشاكل أفريقيا داخلية، ولم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل جدا للمساعدة منذ 9/11 والحرب العالمية على الإرهاب. وكانت الزيادة الأخيرة في اهتمام الولايات المتحدة بأفريقيا في الأساس رد فعل على الحصة التجارية المتنامية لروسيا والصين هناك.‏
‏لعل الأغرب والأكثر إثارة للدهشة من كل شيء آخر هو دور الولايات المتحدة في فنائها الخلفي، في المكسيك وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، التي تؤثر مشاكلها حقا على سكان الولايات المتحدة. كما هو الحال في أفريقيا، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى قمع صراعات محلية بين الدول، لأن هذه الصراعات توقفت منذ فترة طويلة. والتهديدات هنا، مرة أخرى، داخلية، لكنها مدفوعة أيضًا إلى حد كبير بالطلب الكبير على المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة. وكانت إحدى نتائج الانحلال الداخلي الذي تشهده هذه البلدان هي التدفق الهائل للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، مما تسبب في رد فعل سلبي وخلاف سياسي في أميركا نفسها.‏
في مواجهة هذا التهديد، والقلق بشأن مصالح المواطنين الأميركيين، ربما يُفترض في القوة المهيمنة الأقليمية أن تعطي الأولوية لهذه المنطقة وتكرس موارد جدية لتنميتها. وسيكون هذا أيضًا متناغمًا مع "السياسة الخارجية للطبقة الوسطى" التي ‏‏وعد بها‏‏ بايدن بانتهاجها خلال حملته الانتخابية.‏
‏في واقع الأمر، كانت ‏‏الأرقام المقارنة‏‏ للمساعدات الأميركية متنافرة إلى حد مدهش. فقد بلغ إجمالي مساعدات التنمية الأميركية للمكسيك وكل أميركا الوسطى منذ العام 2001 نحو 12.21 مليار دولار، مقارنة مع 64.8 مليار دولار مُنحت لإسرائيل و32.8 مليار دولار منحت لمصر. حتى جورجيا تلقت ما يقرب من ضعف المساعدات التي تلقتها المكسيك (3.9 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار) -وتقع جورجيا على بعد 6.000 ميل من شواطئ الولايات المتحدة مع عدد سكان يقل عن واحد إلى ثلاثين من عدد سكان المكسيك.
‏في مواجهة المشاكل التي تتدفق من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة، يدعو بعض السياسيين الجمهوريين البارزين الآن -ليس إلى تقديم المزيد من المساعدة، وإنما إلى ‏‏نشر‏‏ الجيش الأميركي في المكسيك لمحاربة تجار المخدرات -وهي فكرة مجنونة تكشف عن الإفلاس الأخلاقي والعملي لتفوق الولايات المتحدة في قارتها الخاصة.‏
‏كما يكشف إهمال جيران أميركا في الجنوب شيئًا آخر عن تفوق الولايات المتحدة: أنه مهما كانت مشاكل المنطقة، فإن الولايات المتحدة لا تنخرط إلا إذا رأت خطرا حقيقيا أو مزعوما من أن تكون هناك قوة منافسة تبدي اهتماما. ويمكن أن يسمى هذا النهج بـ"الكلب في مذود" الذي ارتقى إلى مرتبة مبدأ استراتيجي أساسي. وقد تم تلخيص هذه الفكرة جيدًا في ‏‏مقال‏‏ لسوزان مالوني من "معهد بروكينغز" حول المحاولة السابقة -والكارثية- التي بذلتها إدارة بايدن للانسحاب جزئيًا من الشرق الأوسط من دون حل المشاكل الأساسية هناك. وكتبت مالوني:‏
‏"لقد اجترح البيت الأبيض استراتيجية خروج مبتكرة، محاولا التوسط في إقامة توازن جديد للقوى في الشرق الأوسط يكون من شأنه أن يسمح لواشنطن بتقليص وجودها واهتمامها مع ضمان عدم ملء بكين للفراغ".‏
‏إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا الانسحاب من الشرق الأوسط، فعليها أن ترحب بالدول الأخرى التي تحاول لعب دور إيجابي هناك -كما فعلت الصين في جهد تعزيز الانفراج بين إيران والمملكة العربية السعودية.‏
‏كما أن السعي إلى التفوق العالمي يفسد الأميركيين أنفسهم فكريا وأخلاقيا. إن تبرير تكاليفه وتضحياته للأميركيين العاديين يتطلب من ناحية مزاعم مبالغ فيها إلى حد كبير بأنه يقوم بتعزيز الديمقراطية، ومن ناحية أخرى مبالغة هائلة في تصوير كل من تهديد الدول الأخرى وشرها. والنتيجة هي خطاب عام يشبه في كثير من الأحيان غذاء الأطفال المبهر بالسيانيد -حيث البهار هو لغة "أميركا التي تنشر الحرية"، والسم هو عدم الثقة في البلدان الأخرى وشعوبها. ‏
حتى لو كان تفوق عالمي للولايات المتحدة ناجحا، إن لم يكن "لا غنى عنه"، ممكنا من حيث المبدأ، فإنه لا يمكن أن يكون مستندا إلى أساس فاسد ومُفسد مثل هذا.‏

‏*أناتول ليفين Anatol Lieven: أستاذ في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، وأستاذ زائر في قسم دراسات الحرب في كلية كينجز كوليدج في لندن، وزميل أقدم في "مؤسسة أميركا الجديدة" في واشنطن العاصمة. وهو مؤلف كتاب "باكستان: بلد صعب". أمضى الجزء الأول من حياته المهنية كصحفي في أفغانستان وباكستان والاتحاد السوفياتي السابق.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The US Has Only Been 'Indispensible' in Creating Instability

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