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الحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الأميركية

10/31/2023 2:25:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خبراء - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2023






ملاحظة المحرر
يعرض هذا التحليل الذي أجري بعد أسبوعين من الحرب على غزة وجهات نظر عدد من خبراء "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في واشنطن. وهم في الغالب يُقاربون القضايا بطرق تتماشى مع سياسة "المعهد" المعروفة بانحيازها إلى الكيان الصهيوني ويحللون من منظور ذلك الانحياز. لذلك، لا تتبنى هذه الصحيفة أي أوصاف يسندونها إلى المقاومة الفلسطينية ولا أي آراء يعبرون عنها. وننشر هذا التحليل لغرض الاطلاع على مختلف الرؤى التحليلية للصراع ومعرفة الطريقة التي تفكر بها مختلف الأطراف.
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في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، عقد معهد واشنطن منتدى سياسيا افتراضيا مع زوهار بالتي، وديفيد ماكوفسكي، وغرانت روملي، وغيث العمري، ونعومي نيومان. وبالتي هو "زميل فيتربي الدولي" في المعهد والرئيس السابق لـ"مكتب السياسات والسياسة العسكرية" بوزارة الدفاع الإسرائيلية. وماكوفسكي هو "زميل زيغلر المميز" في المعهد ومدير "مشروع كوريت" حول العلاقات العربية الإسرائيلية. وروملي هو مسؤول سابق في البنتاغون، و"زميل غولدبرغر" في "برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر" التابع للمعهد حول "منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط". والعمري هو زميل أقدم في "مؤسسة روزاليند وآرثر جيلبرت" في المعهد ومستشار سابق "للسلطة الفلسطينية". ونيومان هي زميلة زائرة في المعهد ورئيسة سابقة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية". وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم.
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زوهار بالتي
لم تخلّف زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل نتائج مؤكدة، إلا أنها تركت بصمة لا تمحى لدى الشعب الإسرائيلي. فبايدن صهيوني عطوف ومتعاطف معهم. وهو الرجل المناسب تماماً في هذه المرحلة لأنه يفهم حالة الصدمة التي يعيشها الشعب الإسرائيلي ويرى أن الأمة موحدة في حزنها ومستعدة للقضاء على "حماس". كما طَلب من إسرائيل عدم التدخل في تقديم مصر مساعدات إنسانية إلى غزة، وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي أنه سوف يستجيب لهذه الرغبة.
وفي هذه اللحظة الحاسمة، يتجاوز الدعم الأميركي مكتب الرئيس بايدن. فالهجوم المروع الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أدى أيضاً إلى تحفيز دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي لتقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية على اتصال وثيق مع "البنتاغون" بشأن إعادة إمداد "جيش الدفاع الإسرائيلي".
سوف تكون المعركة طويلة ومؤلمة، لكن إسرائيل مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإنهاء سيطرة "حماس" على غزة. لقد أرهق الهجوم إسرائيل، وهذا الواقع الجديد يتطلب إعادة صياغة كاملة للسياسة المعتمدة تجاه القطاع. إن إسرائيل مستعدة للإطاحة بقيادة الحركة وبنيتها التحتية وقدراتها العسكرية مع القضاء بشكل حاسم على وجودها في غزة.
وفي حين أن هذه العملية ستظل محور التركيز الأساسي لإسرائيل، إلا أنه لا يمكنها أن تغفل عن التطورات التدريجية في الضفة الغربية وشمال البلاد، بما أن هذه المناطق قد تكون متقلبة وعرضة للتصعيد. ويعد ردع "حزب الله" على وجه الخصوص من الانخراط في الحرب أمراً ضرورياً.
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ديفيد ماكوفسكي
طرحت زيارة بايدن رسالتين واضحتين: التضامن مع إسرائيل وردع خصومها. فتعاطف بايدن ووضوحه الأخلاقي وتماهيه مع الصهيونية واستعداده لتحمل المخاطر السياسية، كلها أمور تؤكد إخلاصه لإسرائيل وعلاقته الوثيقة بشعبها. كما أن وجود حاملة طائرات أميركية بالقرب من المياه الإسرائيلية يوجه رسالة قوية إلى الخصوم، ولكنه يوضح أيضاً جهود بايدن لتجنب التصعيد. فمن الممكن أن يؤدي اندلاع جبهة ثانية، خاصة على الحدود اللبنانية، إلى انخراط القوات الأميركية في الحرب، الأمر الذي سيكون مكلفاً لجميع الأطراف المشاركة في القتال.
وفي هذا النزاع، تشكل العلاقة الوطيدة بين إسرائيل والولايات المتحدة نعمة وتحدياً للبلاد في آن واحد. فالانخراط الأميركي يزيد من الرهانات المرتبطة بقرارات إسرائيل في زمن الحرب ويورط واشنطن في عواقبها، في حين تكشف جهود بايدن الرامية إلى فتح ممر إنساني الضغوط التي قد تواجهها القدس من حليفتها مع استمرار الحرب.
وعلى الجبهة الداخلية، ما تزال السياسة الإسرائيلية ديناميكية، لكن الدعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضاءل بشكل ملحوظ منذ هجوم "حماس". وقد تحمَّل القادة الرئيسيون على المستويين السياسي والعسكري المسؤولية عن الهجوم المفاجئ، لكن نتنياهو لم يفعل ذلك بعد. ومع ذلك، فقد منحت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الكثير من الإسرائيليين ثقة مجددة في قيادتهم السياسية، وأظهرت استطلاعات الرأي أن 80 في المائة منهم يؤيدون هذا الائتلاف. وعلى الرغم من أن البعض دعا نتنياهو إلى الاستقالة، إلا أن إسرائيل ما تزال تركز على الحرب في الوقت الحالي؛ وستأتي التداعيات السياسية في الوقت المناسب.
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غرانت روملي
يركز الدعم الأميركي لإسرائيل على ثلاثة محاور من الجهود: الموقف العسكري؛ والرسائل؛ والمساعدة الأمنية. ففي أعقاب هجوم "حماس"، تحركت الولايات المتحدة بسرعة لنقل حاملة طائراتها الأكبر حجماً والأكثر تقدماً، "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، من غرب البحر الأبيض المتوسط إلى مسافة أقرب من شواطئ إسرائيل. وتتجه حالياً مجموعة حاملة طائرات هجومية أخرى، بقيادة سفينة "يو إس إس دوايت إي. أيزنهاور"، إلى المنطقة. كما تلقت "مجموعة يو إس إس باتان البرمائية الجاهزة" أوامر بالانتقال من الخليج العربي إلى مسافة أقرب من إسرائيل. وتوفر هذه المجموعات قدرات حاسمة، بدءاً من الدفاع الجوي وإلى الضربات الدقيقة بعيدة المدى والاعتراضات البحرية. وتبعث هذه التحركات مجتمعة برسالة واضحة إلى الخصوم.
فيما يتعلق بالمساعدة الأمنية، تسعى إسرائيل إلى إعادة إمداد منظومة "القبة الحديدية" بالصواريخ الاعتراضية، فضلاً عن إمدادات الذخائر الموجهة بدقة، وقذائف المدفعية والذخائر، وتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن التهديدات الإقليمية. وقد أعرب المسؤولون الأميركيون مراراً وتكراراً عن ثقتهم في امتلاك الصلاحيات والإمدادات اللازمة لتلبية هذه الطلبات على المدى القصير، لكن الإدارة الأميركية ستحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل من الكونغرس للحصول على الدعم على المدى الطويل. وحالياً، تحظى المساعدات العسكرية لإسرائيل بدعم واسع النطاق، ولكن مدة الحرب وتوسعها المحتمل -إلى جانب استمرار احتياجات إعادة الإمداد في أوكرانيا- يمكن أن يؤثرا على هذا الموقف في المستقبل. وتعتقد إدارة بايدن أن المستوى الحالي لدعمها الدفاعي يتناسب مع المستوى الحالي للأعمال العدائية، لكن من شأن فتح جبهة ثانية في لبنان أو أي دولة أخرى أن يضغط على دفاعات إسرائيل، ويؤدي إلى إجهاد الإمدادات الأميركية، وربما يجر الولايات المتحدة إلى انخراط عسكري مباشر.
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غيث العمري
لقد كشف الهجوم المروّع على إسرائيل عن انقسامات حادة في توجهات العالم العربي تجاه إسرائيل. فبينما أدان شركاء السلام، مثل الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين، حركة "حماس"، إلا أن جهات فاعلة إقليمية أخرى (مثل قطر وسورية والعراق) ألقت باللوم على إسرائيل على خلفية الهجوم. ويعد الوضع في الدول التي لها معاهدات مع إسرائيل حساساً بشكل خاص، ويتعين على زعمائها أن يتعاملوا بحذر لتجنب إثارة ردود فعل سلبية في الداخل وسط التهديدات الأمنية المتغيرة.
خلال هذه الفترة، يجب أن تكون الدبلوماسية الأميركية مرنة وقابلة للتكيف لضمان عدم تصعيد الحرب أو خلق المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك مطالبة إسرائيل بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وضمان احترام قوانين الحرب، مع السماح أيضاً بإرجاع الفضل للحلفاء الإقليميين في أي انتصارات يتم تحقيقها على جبهة المساعدات الإنسانية.
ومن جانبهم، يتعين على زعماء المنطقة أن يوازنوا بين الضغوط الداخلية والدبلوماسية المتضاربة من أجل استرضاء شعوبهم. وفي الواقع، تتحول المصالح المحلية أكثر فأكثر إلى محور التركيز الأساسي. فالكثير من القادة العرب يراقبون الرأي العام عن كثب، وعندما يرون أنهم غير قادرين على تغييره، يحاولون عموماً استباقه -كما ظهر مؤخراً في الإدانة السريعة التي شهدتها المنطقة لإسرائيل في أعقاب التقارير الخاطئة عن مأساة "المستشفى الأهلي" في غزة.
وفي غضون ذلك، ما يزال الوضع في الضفة الغربية متقلباً. وقد أدى التدهور الأمني التدريجي في المنطقة، إلى جانب عجز شرعية "السلطة الفلسطينية"، إلى خلق الظروف المثلى لانجرافها إلى الحرب. سيتعين على المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين مراقبة التوترات المتفاقمة عن كثب، لأن التصعيد الإضافي في الضفة الغربية قد يخلّف آثاراً غير مباشرة تمتد إلى الدول المجاورة وغيرها، وربما يؤدي إلى إضفاء طابع إقليمي على النزاع.
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نعومي نيومان
حتى في خضم هذه الفترة المؤلمة، على إسرائيل وشركائها أن يفكروا في "اليوم التالي"، للمساعدة على تحديد معالم الوضع القائم والحد من حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الحرب. إن هدف إسرائيل الواضح من التطورات هو: القضاء على قيادة "حماس" وقدراتها العسكرية وإزالة أي تهديدات متبقية أو فراغ في السلطة في غزة. وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف سيكون مكلفاً وسيستغرق وقتاً طويلاً ومؤلماً، إلا أنه ما يزال يتعين على إسرائيل أن تسعى إلى مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن مع ضمان أن يكون هناك عنوان للمدنيين لإعادة بناء القطاع.
من حسن الحظ أن أغلب المدنيين في غزة لا يدعمون "حماس". فوفقاً لاستطلاع معهد واشنطن الذي أُجري قبل الحرب، يؤيد 70 في المائة منهم تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى القدرة والاستقرار السياسي للقيام بذلك في الوقت الراهن، إلا أنها تبقى البديل العملي الوحيد عن "حماس" على المدى الطويل. وفي أعقاب الحرب، سوف تلعب الدول العربية دوراً حاسماً في تمويل وإدارة عملية إعادة تأهيل غزة في مرحلة ما بعد "حماس".
إن هذه الحرب ليست نزاعاً بين إسرائيل و"حماس" فحسب، بل أيضاً بين أيديولوجيتين متنافستين، بين الحرية الديمقراطية والعنف المتعصب. ومن يتذكر دروس الانتفاضة الثانية يعلم أن العنف ليس أداة فعالة لتحقيق الرفاه أو الحرية. من الضروري أن تقضي إسرائيل على "حماس" لإظهار المرونة الوطنية وإعادة بناء الردع، ولكن أيضاً لهزيمة أيديولوجية العنف كأداة سياسية مشروعة.

*أعدت هذا الملخص سيدني هيلبوش.
المؤلفون:
*زوهار بالتي: شغلت مؤخراً منصب رئيس "المكتب السياسي العسكري" في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
*ديفيد ماكوفسكي: زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.
*غرانت روملي: زميل أقدم في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، حيث يتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط.
*غيث العمري هو زميل أقدم في معهد واشنطن.
*نعومي نيومان: زميلة زائرة في معهد واشنطن، حيث تركز على الشؤون الفلسطينية. وعملت سابقاً كرئيسة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية"، أو "الشاباك"، وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية. ومؤخراً بدأت نيومان دراسة الدكتوراه في جامعة تل أبيب.

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