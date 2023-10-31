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لا لاضطهاد العرب

10/31/2023 2:25:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: أسرة التحرير 31/10/2023
المواطنون العرب في إسرائيل، ومنذ نشوب الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي أعقاب المذبحة الرهيبة في بلدات غلاف غزة، في عين العاصفة، هويتهم المركبة تجعلهم في نظر العديد من اليهود مشبوهين فوريين وتعرضهم لمظاهر عنصرية ونزعة ثأر.
إن معاملة العرب الإسرائيليين كطابور خامس ليست محفوظة فقط للجموع الغاضبة، فهي تنتشر في الحكومة وفي الكنيست أيضا.
للوزير الكهاني للأمن القومي ايتمار بن غفير يوجد شركاء كثيرون يتطلعون الى نكبة ثانية. فحين سارع بن غفير بعد بضعة أيام من الحرب للتحذير من أحداث "حارس أسوار 2"، كان هذا المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي هو الذي أبدى مسؤولية وتكبد عناء الإشارة إيجابا الى سلوك المواطنين العرب؛ إذ قال في نقاش في الكنيست إنه "ينبغي أن نقول كلمة طيبة عن سلوك مفتخر وصفر أحداث، وبقدر ما تكون هناك بؤر فإنها تعالج على المستوى المحلي".
وبينما يفعل كثيرون وطيبون قدر إمكانهم كي يهدئوا الخواطر ويخففوا من التوتر بين اليهود والعرب، ثمة كثيرون يثيرون الشقاق، ومن بينهم مؤثرون في الشبكة ومنتجو المضامين مثل "إسرائيل بيدور" ممن يدعون الى مقاطعة ونبذ ممثلين عرب-إسرائيليين ممن لم يعبروا علنا عن موقف قاطع ضد المذبحة. نقطة انطلاقهم هي أن الصمت مثله كمثل التأييد للإرهاب.
في الجهاز الصحي، تمشط صفحات الشبكات الاجتماعية للأطباء وأعضاء الطاقم العرب بهدف العثور على مضامين من شأنها أن تعتبر كتأييد للإرهاب، وفي مؤسسات طبية أبعدوا وأقالوا عاملين.
بالتوازي، تبدي الشرطة والنيابة العامة يدا رشيقة في كل ما يتعلق بالاعتقال ورفع لوائح الاتهام على تأييد الإرهاب بنشر بوستات في الشبكات الاجتماعية. حتى لو لم يكن هناك جدال في أن هذه هي بوستات مقززة في بعض الحالات، فإن رد فعل الدولة عديم التوازن. ففي السبت، تعرض طلاب عرب من كلية نتانيا للاعتداء من مئات السكان واضطروا لأن يحتموا في السطح حتى وصول الشرطة التي أخلتهم.
وترافقت المظاهرات بهتافات "الموت للعرب" وتضمنت تهديدات بالقتل. هذا هو المكان لأن نذكر بأن حماس لم تميز بين اليهود والعرب حين ذبحتهم. 19 مواطنا عربيا قتلوا ويوجد أيضا مواطنون مخطوفون، معظمهم بدو.
كما أن الصواريخ لا تميز بين مواطن وآخر. وكذا في الجيش وفي الشرطة، يهود وعرب وبدو ودروز يقاتلون كتفا الى كتف ضد حماس.
"مواطنو إسرائيل العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. هم يتألمون مثلنا جميعا"، قال، أمس، الوزير بيني غانتس. يجدر لباقي الوزراء والنواب أن يتبنوا نهجا مشابها. هكذا تتصرف قيادة مسؤولة معنية بتهدئة الخواطر وتوحيد مواطني الدولة بدلا من تحريضهم الواحد على الآخر.

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